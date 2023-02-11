美國又稱發現＋擊落「不明物體」 官員爆料外觀似「它」
美國總統拜登（Joe Biden）2月10日下令擊落美國防部在阿拉斯加（Alaska）上空發現一個高空飛行物體，美軍在當天下午完成任務。惟華府迄今公布有關這U物體的資訊有限。美軍戰機2月4日擊落過一個中國氣球，令這事引起外界好奇。以下是香港01整理有關它的最新資料：
白宮怎麼說？
華府稱是在當地時間9日晚上首次發現它的。
美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）沒說所謂的「物體」是什麼，僅稱它的尺寸比2月4日被擊落的中國氣球較細，與一輛小型汽車相若。
柯比稱，總統拜登9日晚聽到有關它的簡報，指它於阿拉斯加4萬呎（約1.2萬米）上空飛行，或威脅民航機安全。民航機飛行高度可達4.5萬呎。
他稱相信政府可回收物體的殘骸。當局已派出直升機及運輸機前往已結冰的波弗特海（Beaufort Sea）進行打撈。
加拿大說什麼？
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在Twitter發文稱，已接獲有關簡報，稱支持美國將它擊落的決定。
英國廣播公司（BBC）稱物體被擊落時，距離加拿大邊境約209公里。
美國聯邦航空局（FAA）稱在美國F-22戰機開火擊落它之前，它在已被關閉的阿拉斯加北部戴德霍斯（Deadhorse）上空約10平方英里的美國領空。
以下地圖標示波弗特海的位置：
它看來像什麼？
美媒引述美官員稱，它似乎沒攜帶任何監視設備，這讓它比4日被擊落的中國氣球更小，科技也可能沒那麼先進。
美國廣播公司（ABC）首席全球事務記者拉達茨（Martha Raddatz）援引一位不願具名的美國官員稱，它似乎是處於空中飄浮的狀態，是「圓柱形和銀灰色」。
它從哪裏來？
暫未知道。
柯比沒有說明它從哪來，僅說那個物體進入美國領空及領海，該處已結冰。
美國防部發言人賴德（Patrick Ryder）也強調說，官員不知它從哪來。
它是氣球嗎？屬於誰的？
賴德未說明它是不是一個氣球。
華府迄今沒說它與上週被擊落的中國氣球有任何關係。
柯比：「我們稱它為一個物體，因這是我們目前有的、對它最好的描述，我們不知誰擁有它——是國有、企業所有還是私人所有，我們就是不知道。」
柯比稱在美國防部掌握足夠資料後，認為它看來不是自動機動（self-maneuvering）的。
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它在哪被發現？怎處理？
柯比稱，美軍先後兩次派出飛機飛近它。軍方當地時間9日晚派出F-35戰機前往，經評估後認它看在是無人駕駛的。軍方當地時間10日早上再來一次，不過兩次飛近所收集到的資訊都有限。
美媒11日引述美官員稱，它是在東岸時間10日下午1時45分（香港時間11日早上1時45分）在阿拉斯加東北部鄰近加拿大邊境的人跡罕至地區將它擊落。它距離阿拉斯加海岸約16公里。
在這段期間，聯邦航空局（FAA）一度關閉阿拉斯加部份空域，以配合五角大樓的行動。
它是被什麼擊落的？
美國防部稱，美國北方司令部（NORTHCOM）由阿拉斯加基地派出一架F-22戰機，在接近加拿大邊境的阿拉斯加東北部上空，以AIM-9響尾蛇導彈（Sidewinder）擊落物體。
有其他飛機參與行動？
賴德稱，除了F-22戰機，C-130運輸機、HH-60鋪路鷹直升機（HH-60 Pave Hawk）、CH-47運輸直升機都有參與是次行動。
美上空還有其他東西嗎？
柯比稱，現時沒發現其他被追蹤的物體在美國上空飛行。
美之前擊落飛行物？
這是繼上周六（4日）在南卡羅來納州海岸擊落中國氣球後，美國飛機在不到一週內第二次擊落物體。
中國外交部2月3日回應指，中國無人飛艇因不可抗力誤入美領空，對此表示遺憾。
中國外交部發言人稱，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研，受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。
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