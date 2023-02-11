美國又稱發現＋擊落「不明物體」　官員爆料外觀似「它」

美國總統拜登（Joe Biden）2月10日下令擊落美國防部在阿拉斯加（Alaska）上空發現一個高空飛行物體，美軍在當天下午完成任務。惟華府迄今公布有關這U物體的資訊有限。美軍戰機2月4日擊落過一個中國氣球，令這事引起外界好奇。以下是香港01整理有關它的最新資料：



白宮怎麼說？

華府稱是在當地時間9日晚上首次發現它的。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）沒說所謂的「物體」是什麼，僅稱它的尺寸比2月4日被擊落的中國氣球較細，與一輛小型汽車相若。

柯比稱，總統拜登9日晚聽到有關它的簡報，指它於阿拉斯加4萬呎（約1.2萬米）上空飛行，或威脅民航機安全。民航機飛行高度可達4.5萬呎。

他稱相信政府可回收物體的殘骸。當局已派出直升機及運輸機前往已結冰的波弗特海（Beaufort Sea）進行打撈。

加拿大說什麼？

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在Twitter發文稱，已接獲有關簡報，稱支持美國將它擊落的決定。

英國廣播公司（BBC）稱物體被擊落時，距離加拿大邊境約209公里。

美國聯邦航空局（FAA）稱在美國F-22戰機開火擊落它之前，它在已被關閉的阿拉斯加北部戴德霍斯（Deadhorse）上空約10平方英里的美國領空。

以下地圖標示波弗特海的位置：

它看來像什麼？

美媒引述美官員稱，它似乎沒攜帶任何監視設備，這讓它比4日被擊落的中國氣球更小，科技也可能沒那麼先進。

美國廣播公司（ABC）首席全球事務記者拉達茨（Martha Raddatz）援引一位不願具名的美國官員稱，它似乎是處於空中飄浮的狀態，是「圓柱形和銀灰色」。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）2023年1月25日在白宮主持例行新聞發布會。（Reuters）

它從哪裏來？

暫未知道。

柯比沒有說明它從哪來，僅說那個物體進入美國領空及領海，該處已結冰。

美國防部發言人賴德（Patrick Ryder）也強調說，官員不知它從哪來。

它是氣球嗎？屬於誰的？

賴德未說明它是不是一個氣球。

華府迄今沒說它與上週被擊落的中國氣球有任何關係。

柯比：「我們稱它為一個物體，因這是我們目前有的、對它最好的描述，我們不知誰擁有它——是國有、企業所有還是私人所有，我們就是不知道。」

柯比稱在美國防部掌握足夠資料後，認為它看來不是自動機動（self-maneuvering）的。

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它在哪被發現？怎處理？

柯比稱，美軍先後兩次派出飛機飛近它。軍方當地時間9日晚派出F-35戰機前往，經評估後認它看在是無人駕駛的。軍方當地時間10日早上再來一次，不過兩次飛近所收集到的資訊都有限。

美媒11日引述美官員稱，它是在東岸時間10日下午1時45分（香港時間11日早上1時45分）在阿拉斯加東北部鄰近加拿大邊境的人跡罕至地區將它擊落。它距離阿拉斯加海岸約16公里。

在這段期間，聯邦航空局（FAA）一度關閉阿拉斯加部份空域，以配合五角大樓的行動。

中美氣球風波：美國空軍F-22戰機升空，2月4日出發前往擊落飛入美國領空的中國氣球（美國國防部）

它是被什麼擊落的？

美國防部稱，美國北方司令部（NORTHCOM）由阿拉斯加基地派出一架F-22戰機，在接近加拿大邊境的阿拉斯加東北部上空，以AIM-9響尾蛇導彈（Sidewinder）擊落物體。

有其他飛機參與行動？

賴德稱，除了F-22戰機，C-130運輸機、HH-60鋪路鷹直升機（HH-60 Pave Hawk）、CH-47運輸直升機都有參與是次行動。

美上空還有其他東西嗎？

柯比稱，現時沒發現其他被追蹤的物體在美國上空飛行。

中美氣球事件：圖為2023年2月4日，被美國指控是間諜氣球的物體在美國南卡羅來納州海岸被擊落後墜落到海洋。（Reuters）

美之前擊落飛行物？

這是繼上周六（4日）在南卡羅來納州海岸擊落中國氣球後，美國飛機在不到一週內第二次擊落物體。

中國外交部2月3日回應指，中國無人飛艇因不可抗力誤入美領空，對此表示遺憾。

中國外交部發言人稱，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研，受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。