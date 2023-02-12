土耳其大地震｜2個月大BB被困5天獲救　狂啜救援員手指餓到爆

土耳其東南部當地時間2月6日凌晨發生7.8級強烈地震，相隔約9小時後中部地區當地時間下午又發生6.7級地震，還有多次4.8級以上的餘震，迄今已奪去2萬多人生命。隨着救援的「黃金72小時」早已過去，受困人士生存機會渺茫。惟災區不時傳出好消息，為協助救人的民眾和救援員打了一支又一支的「強心針」。



土耳其國營阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報道，位於土耳其南部重災區哈塔伊省安塔基亞市（Antakya）傳出令人振奮的消息：一名僅2個月大的嬰兒受困128小時，在2月11日獲救。

躺在他人懷中的小寶寶睜着無辜水汪汪大眼睛，不斷吸吮救援人員的手指，看起來十分肚飢餓，令人心疼。

救援員將寶寶從瓦礫堆救出後，經察看後發現BB只有一些擦傷，情況良好。

小寶寶吸吮起救援員手指的影片其後在網上流傳，有網民看畢留言稱心疼。

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