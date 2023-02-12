小馬可斯：菲律賓很快核准RCEP

在日本訪問的菲律賓總統小馬可斯說，菲律賓「很快」就會核准全球最大規模的貿易協定《區域全面經濟夥伴關係協定》。



小馬可斯星期五（2月10日）會見日本貿易振興機構代表時說：「本屆政府正在敦促國會批准菲律賓參與《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。我承諾，很快就會批准。」

RCEP是東盟與澳洲、新西蘭、中國、日本和韓國之間的自由貿易協定。東盟10國中，只剩菲律賓和緬甸尚未核准這項協定。

同時擔任菲律賓農業部長的小馬可斯一直對馬尼拉加入RCEP持謹慎態度，擔心菲律賓農民的利益會因競爭加劇而受損。但菲律賓商業團體曾警告，如果不加入協定，菲律賓將面臨失去競爭力的風險。

小馬可斯原本強烈反對增加農產品進口，但為了應對飆升至14年來高位的通貨膨脹，他開始主張提高進口並對RCEP表示支持。

《日本經濟新聞》報道，到日本進行五天正式訪問的小馬可斯告訴日本投資者，促使菲律賓央行積極加息的高通脹仍然是一個問題，但「可被控制」，並闡述了為什麼他認為日本公司應該在菲律賓投資。

小馬可斯說，菲律賓最近通過的法案讓海外投資更便利，包括降低對外國零售商的資本要求以及取消電信和航空等行業的所有權限制。小馬可斯還承諾增加基礎設施支出。

他也指出，菲律賓能提供可靠的勞動力和有利於增長的宏觀經濟環境。菲律賓年輕和講英語的勞動力也能輔助人口減少的日本。

菲律賓總統辦公室透露，小馬可斯訪日期間，菲律賓和日本公司簽署了35項協議。