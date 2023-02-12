巴西前總統博爾索納羅：有意數週內回國

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）星期六（2月11日）在美國佛羅里達州的一場活動中說，他有意在「接下來幾週內回到巴西」。這是他首次公開發表關於回國的聲明。



綜合美國廣播公司（ABC）和中國通訊社報道，星期六的活動由右翼組織Yes Brazil USA，為居住在國外的巴西博爾索納羅支持者舉辦，全程使用葡萄牙語。

去年10月的巴西總統選舉中，博爾索納羅以不足兩個百分點的得票率差距，輸給現任總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva），未能成功連任。博爾索納羅質疑選舉存在舞弊。

盧拉1月1日宣誓就職後，博爾索納羅的大批支持者1月8日闖入首都巴西利亞（Brasilia）的國會大樓、總統府和最高法院大肆破壞，情況就像兩年前美國敗選總統特朗普（Donald Trump）的支持者衝擊國會大廈。事發後，最高法院大法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）接受檢察署提出的要求，下令調查博爾索納羅。

博爾索納羅在盧拉就職前離開巴西前往美國，隨後申請為期6個月的旅遊簽證，繼續在當地逗留。

最近幾週，已有人猜測博爾索納羅何時歸國。博爾索納羅的兒子對巴西媒體說：「我不知道父親何時會回到巴西，也許是明天，也可能是6個月後，也有可能永遠不回來。」

博爾索納羅正接受最高法院的4項調查，檢察署上週將案件送交初審法庭。這是博爾索納羅30多年政治生涯中，第一次不享有在最高法院進行審判的特殊法律保護。

本文獲《聯合早報》授權轉載

