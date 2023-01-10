巴西國會騷亂｜參議員：國會和最高法院發現5枚手榴彈

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的支持者1月8日在首都巴西利亞（Brasilia）示威，期間硬闖巴西國會、最高法院和總統府。美媒9日稱，巴西參議員羅德里格斯（Randolfe Rodrigues）指，在騷亂後，警方在國會和最高法院共發現5枚手榴彈。



美媒9日稱，羅德里格斯表示，警方在最高法院大樓發現3枚手榴彈，以及在國會大樓發現2枚手榴彈。

羅德里格斯在Twitter批評騷亂的幕後黑手是「恐怖份子」，指他們希望破壞國會、最高法院和總統府。他呼籲安全部隊查明所有參與騷亂人士的身份。

巴西司法部長迪諾（Flavio Dino）說，約1,500人因騷亂而被捕。

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）8日稱會懲罰參與暴亂的人士。博爾索納羅被指要為煽動民眾負責。

博爾索納羅9日傳出因腹痛，於美國佛羅里達州（Florida）入院。他可能是在總統任期屆滿前以國家元首、外交官和官員使用的A-1簽證入境美國。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）指，任何持A-1簽證的入境者若不再參與公務，就須在30日內離境或申請更改入境狀態。

路透社10日稱，巴西媒體指，博爾索納羅正尋求獲得意大利公民身份。意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）10日接受意大利電台訪問時稱，他不相信博爾索納羅能獲得意大利公民身份，而博爾索納羅也沒提出這要求。