烏克蘭繼炮彈坦克後　為何還要西方戰機？｜新聞背後

烏克蘭1月獲多國同意供應戰車與坦克後，烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月9日稱歐盟多國領袖同意準備供應戰機——雖然暫未有國家確定交付。以下是香港01整理多方最新資訊，探討烏克蘭為何這麼想要西方戰機，以及它可能得到什麼。



烏軍現時的主力戰機，大多是蘇聯時期的米格（MiG）及蘇霍伊（Sukhoi）戰鬥機，難與蘇-35及米格-31戰機匹敵。烏克蘭那些戰機非常老舊，若盟國願意提供戰機，烏軍即可汰舊換新，減少俄軍的破壞與其所導致的傷亡。

英媒2月2日發布一名40歲的烏克蘭戰機機師的訪問內容。他所駕駛的戰機無法偵測到巡航導彈與無人機，所以他無法摧毀它們。

烏克蘭空軍認為獲得新型戰機可扭轉戰局，相信它們能摧毀地上或空中的任何目標。烏總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則稱，新型戰機可協助烏克蘭在面對俄軍攻擊時「封閉天空」。

烏想要什麼戰機？

基輔多月來要求北約盟國供應F-16戰機，它威力強大，且在全球範圍內較易取得，烏克蘭希望得到這種美製戰機。只是機師或因此需受訓6個月，有些人則可在少至3至4個月完成訓練。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）1月31日與法國官員會面。它預測烏軍可獲得F-16、一些瑞典製獅鷲（Gripen）戰鬥機，或是「一些來自法國的東西」。

烏克蘭局勢：圖為2023年2月3日，一部Leopard 2A4坦克在加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）哈利法克斯（Halifax）由加軍方裝進CC-177「環球霸王III」戰略運輸機。它是給予烏克蘭軍援的一部份。（Reuters）

西方為何猶豫？

西方國家其實從沒就此對基輔說「永不」，只是它們專注於運送烏軍此時所急需的武器。例如多個城市需要用來保護基建的防空系統，還有裝甲和火炮——這些都是為可能發生的俄軍春季大戰而準備的。

北約一些大國迄今一直不願對烏供應戰鬥機，原因包括擔心它們太複雜，烏軍無法迅速掌握使用以及維修保養，還有本國防禦力可能因此削弱等。更重要的一點是此舉可能激怒俄羅斯，有引發西方與俄直接爆發衝突的風險。但一些國家對此事的評估正在變化。

例如荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）1月稱，該國以開放心態考慮任何有關運送F-16的要求。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）暗示不排除運送其幻象戰機。

美國也不排除這可能性。但當被問及是否準備提供F-16時，總拜登（Joe Biden）直接說不。至於美國最先進的F-35，當然更是從未被提起過。

圖為2022年6月24日，在烏東城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）附近，俄軍對烏克蘭發動襲擊，一部烏克蘭蘇-25戰機低空飛行。（Reuters）

有國家同意，也有國家說不，一些一貫對烏克蘭大舉軍援的國家，明顯表現出謹慎甚至抗拒。有些國家將之前已講過的說法搬出來，稱不可能這麼做的原因，是訓練烏機師或需時數月，來不及讓他們迎戰俄軍。

帶頭對烏供應主戰坦克的英國，有颱風戰機（Eurofighter Typhoon）和F-35，只是不會供烏。國防大臣華禮仕（Ben Wallace）10日沒完全排除供應戰機的可能性，但稱專注以替代方案向烏克蘭提供空中掩護。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）稱該國不會供應。他警告不要就西方武器進行「競標戰」。

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）稱不排除向烏提供戰機，但指目前未有相關議程，表現並不積極。

波蘭則稱不會單獨作出決定，北約須就此團結行事。