菲律賓指中國海警船在仁愛礁逼近菲艦照射激光

菲律賓海岸警衛隊（PCG）2月13日發聲明稱，中國海警船試圖阻止一艘菲國艦艇為駐守在南中國海環礁的部隊提供再補給，向甲板上人員發射「軍用激光」。



菲律賓海岸警衛隊在一份聲明中說，事件發生在2月6日，地點在仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙（Ayungin Reef），又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal）。一艘中國海岸警衛隊船隻用激光對準菲艦艇，導致船上的人員暫時失明。

▼菲律賓海岸警衛隊2月13日早上在其Facebook專頁發布帖文及照片，指中國海警船對航行在南海有爭議水域的「馬拉帕斯夸」號（BRP Malapascua，MRRV-4403）騷擾。

+ 3

警衛隊發言人巴利洛（Armando Balilo）稱：「中方船隻兩度朝『馬拉帕斯夸』號發射綠色雷射光，造成甲板上人員短暫失明。」巴里羅指中方船隻惡意逼近菲海巡隊船艦，距離一度只有約150碼（約137米）

聲明稱，「這種蓄意阻止菲律賓政府船向我們的軍事人員運送食品和物資的行為，是對菲律賓在西菲律賓海這一地區主權權利的公然無視和明顯侵犯。」

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）1月訪華時，中國國家主席習近平強調願繼續與菲律賓以友好協商方式妥善處理海上問題。

目前不確定菲律賓在此事發生後，是否另派船隻執行務。

中國駐馬尼拉大使館未對此事回應。