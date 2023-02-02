奧斯汀訪馬尼拉　英媒：菲律賓將開放更多基地讓美軍進駐

菲律賓一名高級官員稱，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪菲期間，雙方有望達成協議，讓美軍進駐更多當地的軍事基地。



奧斯汀於菲律賓時間星期二（1月31日）晚上抵達馬尼拉。他此行將會見菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）、國防部長加爾韋斯（Carlito Galvez Jr.）及國家安全顧問阿諾（Eduardo Año）。

華盛頓為抗衡中國，希望擴大美軍在菲律賓軍事基地的使用權限，而馬尼拉則希望藉助美國的力量，在南海主權爭議上與中國對抗。

美國官員說，華府已向馬尼拉提出，將更多菲律賓軍事基地納入美菲《增強防衛合作協議》之內。根據這份2014年達成的協議，菲律賓開放5個軍事基地，讓美軍輪換進駐、進行聯合軍事訓練、存放和部署武器以及興建軍事設施。

↓奧斯汀抵達馬尼拉↓

美要求再增加4或5個基地

菲律賓一名不願具名的高級官員星期三（2月1日）透露，美方要求把美軍可使用的菲律賓軍事基地再增加四或五個。他說：「我們肯定會有某種宣布，只是我不知道最終會有多少個（基地開放）。」

這名官員說，開放更多軍事基地讓美軍使用的前提是必須對菲美兩國都有利，「我們不希望這只是為了（提升）美國的防衛能力……這必須是互惠互利的……而且顯然的，我們要防止其他國家把我們的舉動視為指向某種爭端。」

路透社報道指出，美菲探討開放的菲軍事基地，四個在北部呂宋島，一個在西部巴拉望島。呂宋島是最靠近台灣的菲律賓領土，巴拉望島則面向存在主權爭議的南沙群島。

↓奧斯汀講話↓

華盛頓智庫戰略與國際研究中心東南亞問題專家波林（Gregory Poling）指出，美軍若能在呂宋島軍事基地部署導彈，將有助於美國發揮武力威懾作用，遏制北京對台動武。馬尼拉尤及的是如何捍衛菲律賓在南中國海的主權聲索。

奧斯汀將於星期四會見菲防長加爾韋斯及其他官員。他在Twitter留言說，美菲將「加強牢固的雙邊關係、討論一系列安全倡議、推進對太平洋地區保持自由開放的共同願景。」

奧斯汀星期三上午前往南部棉蘭老島的三寶顏市，探視派駐當地的美軍。西棉蘭老島司令部司令加利多（Roy Galido）對記者說，菲軍與美軍「工作關係非常牢固」，美軍協助菲軍抗擊恐怖主義、展開人道援助和救災任務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

