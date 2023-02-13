媒體：朝鮮建軍節閱兵式　曝光軍方2大最新變化

朝中社星期一（2月13日）報道，朝鮮人民軍隊的眾多軍種、兵種部隊擴編，為迎合新的局勢環境被賦予重要作戰戰鬥任務，多支部隊戰略戰術使命發生了變化。



報道稱，在勞動黨的領導下，為了符合發展壯大成為世界最強革命強軍的朝鮮人民軍各級部隊的戰略使命，修改了軍旗式樣。軍旗在慶祝朝鮮人民軍創建75周年閱兵式上展現了自身的威嚴和名譽。

朝中社沒有報道軍隊擴編的具體情況。

2月8日舉行的建軍75周年紀念閱兵活動上，媒體捕捉到朝鮮部隊整編和軍旗改版的跡象。從當時朝鮮官媒公開的閱兵式圖片來看，在一處旗幟中標有洲際彈道導彈（ICBM）「火星-17」的圖案，該部隊應是ICBM部隊。軍旗上寫有數字「2022.11」，可推測為該部隊創建於去年11月。

在2月6日召開的勞動黨中央軍事委員會擴大會議上首次亮相的「導彈總局」旗幟，也出現在閱兵式上。（朝中社影片截圖）

從未在閱兵式亮相的最精銳特種部隊「11軍團」（又名「暴風軍團」）的旗幟，被排列在朝鮮領導人金正恩的一側。

根據朝鮮媒體的報道，在此次閱兵式上，「特種作戰軍方隊」、第191指揮情報旅方隊等專業化軍種部隊也接受了檢閱。

2023年2月8日，在朝鮮平壤金日成廣場舉行的紀念朝鮮軍隊成立75週年的閱兵式，並展示一枚導彈。這張照片由朝鮮中央通訊社（KCNA）發布。（Reuters）

2023年2月8日，在朝鮮平壤金日成廣場舉行的紀念朝鮮軍隊成立75週年的閱兵式，並展示2枚導彈。這張照片由朝鮮中央通訊社（KCNA）發布。（Reuters）

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本文獲《聯合早報》授權轉載

