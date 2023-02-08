金正恩女兒金朱愛「超齡打扮化妝」現身　坐正C位將成未來接班人?

朝鮮領導人金正恩再度攜二女兒金朱愛（又譯金珠愛）公開亮相活動，他於7日帶著金朱愛視察朝鮮人民軍宿舍，慶祝2月8日人民軍成立75週年紀念日（建軍節）即將到來，金正恩夫人李雪主也參加了視察行程後的慶祝宴會。



從曝光的照片看來，金朱愛打扮十分正式，穿着黑色的套裝、臉上似乎還化著妝。有韓國（又稱南韓）媒體認為，金正恩特意帶着自家千金出席軍事公開活動，也代表金朱愛的地位得到了提升。

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據《韓聯社》報道，朝鮮官媒稱「金正恩與『尊敬的子弟』一同來到人民軍宿舍」，而報導所指「尊貴的子弟」就是金正恩的二女兒金朱愛。金正恩去年11月前往平壤順安視察洲際彈道飛彈試射時，也曾帶着金朱愛同行，當時是她首度在朝鮮官媒鏡頭前曝光，外界也開始猜測，金正恩有可能是將金朱愛當作了未來的接班人在培養。

而本月7日金正恩再度讓金朱愛亮相，在參觀完人民軍宿舍，金正恩父女又出席建軍節慶祝宴會並發表演講。在宴會上，金正恩牽着女兒的手，走在宴會廳的紅毯上；金朱愛與以往打扮不同，她穿着黑色的正式套裝、臉上似乎還化了妝。

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這次公開出席活動時，金朱愛與金正恩的距離站得很近，並坐在金正恩與李雪主的中間。外界推測她的年齡應該在9至10歲左右，儘管年齡仍相當小，但有分析人士認為，金正恩決定帶金朱愛參加與朝鮮軍隊有關的活動，顯示了金朱愛的地位得到提升。

而金正恩也正在向全世界表明，他無意放棄核武器，他認為核武是金氏家族王朝統治的最有力保證。

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