俄總統特使：俄羅斯對塔利班處理阿富汗局勢方式感失望

阿富汗塔利班重新在阿富汗掌權後，當地安全形勢仍然嚴峻，臨時政府更頒布禁止女性就讀大學等多項爭議政策，引起國際關注。俄羅斯總統阿富汗問題特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）2月12日稱俄方對塔利班處理阿富汗局勢的方式感到失望。



卡布洛夫12日接受印度新聞雜誌《周刊》（theweek）專訪時表示，俄方對塔利班處理阿富汗局勢的方式感到失望，儘管他們「成功趕走美國人和傀儡政府」，但仍未學會如何治國，而越趨艱難的社會經濟形勢，恐令他們面臨「重蹈覆轍」的風險。

他表示，「我們真正憂慮的是（阿富汗的）社會經濟形勢，這很易與恐怖主義和毒品等挑戰結合。這是我們真正關心的問題。我們關心最受苦的普通阿富汗人。」

卡布洛夫指出，塔利班臨時政府是幸運的，因為當地人民只需麵包和水，就能生存下去，但不應維持這種情況。他承諾，俄羅斯會繼續盡最大努力，在阿富汗開展業務及提供人道主義援助，減輕阿富汗人民壓力。

阿富汗臨時政府教育部已下令禁止女性報名參加大學入學考試。卡布洛夫就此表示，無法理解政策推行原因，又指舉措毫無意義，希望與塔利班領導人交談，傳達俄方的沮喪和失望。

圖為2022年3月31日，一名塔利班戰士身在阿富汗喀布爾舉行升旗儀式的會場。（Reuters）

卡布洛夫稱，印度是一個「強大的區域參與者」，且在該地區有安全利益，應聯同俄羅斯、中國等周邊國家，為解決阿富汗危機發揮重要作用。

「我們認為，局外人——美國人和歐洲人——無法發揮作用，」卡布洛夫稱，「我們希望建立一個核心機制，譬如由印度、巴基斯坦、伊朗、中國和俄羅斯五國組成，成為建立區域共識的引擎，為實行共識採取行動，說服阿富汗現任政府聽取我們的意見。」

卡布洛夫就印度與巴基斯坦在阿富汗問題上的矛盾表示，希望雙方能克服衝突，克服只考慮自身利益的思考方式，而這取決於兩國能否形成足夠共識，採取行動克服猜疑，但出於眾所周知的歷史原因，非常困難。

此外，卡布洛夫還認為，部份西方人試圖操縱恐怖組織在阿富汗製造事端，並攻擊當地中國企業，破壞「一帶一路」倡議，而這些人正是「盎格魯–撒克遜人」（Anglo-Saxons）。

俄羅斯總統阿富汗問題特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）2月12日表示，俄方對塔利班處理阿富汗局勢的方式感到失望。（Sputnik）

阿富汗目前社會經濟形勢嚴峻，大多民眾生活艱難。聯合國緊急救濟協調員格里菲思（Martin Griffiths）2022年12月表示，97%阿富汗人生活在貧困之中，三分之二人口須依賴人道援助生存，2,000萬人面臨嚴重飢餓。

阿富汗的發展亦有取得一定積極成果。聯合國阿富汗問題特使奧通巴耶娃（Roza Otunbayeva）2022年12月20日表示，雖地方一級腐敗有所增加，但塔利班整體腐敗水平還是明顯低於前政府。塔利班當局還設法保持宏觀經濟穩定，2022年出口額達破紀錄的17億美元，遠高於此前7億美元的水平。

塔利班方面表示，阿富汗經濟2021年萎縮20%，但2022年前10個月的財政收入仍比前兩年高。

「有了這些收入，通過降低政府成本，塔利班設法為自身運作提供資金，表示他們有資源開始發展一些項目，」 奧通巴耶娃稱，「臨時政府正在執行一項以自給自足為重點的經濟戰略，投資農業、灌溉、基礎設施、水資源管理、採礦和工業等部門，為經濟增長奠定基礎。」

奧通巴耶娃同時警告，若阿富汗不能解決女性教育、衞生設施短缺、心理健康、經濟不安全、民族矛盾等問題，經濟發展或無力持續。她又指出，即使塔利班已基本控制阿富汗全境，臨時政府仍無法「令人滿意地解決活動中的恐怖組織」。

奧通巴耶娃表示，「我們有很多問題同塔利班意見不一，但重點是我們應該保持對話。希望阿富汗能有一個更美好的未來，每個人，無論男女老少，都能過上有尊嚴的、平等的生活。」