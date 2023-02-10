中國：關注東伊運與ISIS呼羅珊組織合作

新華社2月9日稱，中國常駐聯合國代表張軍9日在安理會反恐問題公開會上發言，呼籲國際社會以零容忍態度打擊一切恐怖主義。



張軍說，中方特別關切地注意到，秘書長報告指出，「東伊運」也就是「突厥斯坦伊斯蘭黨」這個被安理會列名的恐怖組織，正在與極端組織ISIS的分支「呼羅珊組織」（Islamic State Khorasan，ISIS-K）開展合作。中方呼籲國際社會以零容忍態度打擊一切形式的恐怖主義，敦促阿富汗塔利班採取堅決有力措施防止恐怖勢力在阿富汗聚集，切實保障阿富汗人民和在阿外國公民的安全。

張軍說，正如秘書長報告指出，數十年的反恐經驗告訴我們，僅靠安全應對是不夠的，必須同時防止新成員加入恐怖組織行列。要根除恐怖主義禍患，國際社會需要在促進經濟社會發展方面下更大功夫，而這恰恰是目前整個國際反恐合作網絡中長期被忽視、最薄弱的環節。通過軍事安全手段遏制恐怖組織的猖獗勢頭之後，經濟和發展領域的措施一定要儘快跟上，否則來之不易的反恐成果很可能得而復失。國際社會要為發展中國家創造公平有利的國際經濟、金融和貿易環境，國際經濟金融機構要加大投入，支持相關國家把資源向消除貧困、普及教育、糧食安全、公共衛生等民生領域傾斜，走上可持續發展和包容發展之路，讓人民特別是青年從中獲益，從根本上剷除不安全和恐怖主義的土壤。