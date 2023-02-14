美國大生態災難惡化：列車出軌氯乙烯外泄起火　毒霧漫天如災難片

美國一列貨運列車2月3日晚在俄亥俄州（Ohio）東巴勒斯坦鎮（East Palestine）出軌，車上所載有毒化學物質引發大火。此事帶來的致癌物在這2天內或已隨雨水蔓延，污染空氣、大量土地和水。當地居民拍攝照片顯示，有大量動物死亡。有網民說，這可能成為美國史上大型生態災難之一。



身在東巴勒斯坦鎮疏散區外的農場東主Taylor Holzer說，他合法飼養好幾隻狐狸，都已病入膏肓。他說其中一隻出現狂咳及腹瀉的徵狀，情況惡化得很快。

他也指出，人們所飼養的貓都在生病和死去。除了動物，在受影響地生活的人也出現不適。

▼有網民在Twitter發布照片及截圖，可見有毒黑煙在半空彌漫的情形，以及受影響的範圍有多廣：

有網民在Twitter發文，稱整個東巴勒斯坦鎮已不能住人，因水源已被污染，牲畜及農作品已被摧毀，還有記者被捕：

立場極右的佐治亞州共和黨眾議院格林（Marjorie Taylor Greene）在Twitter轉發影片，可見災場火球與黑煙直撲半空的情形：

事發2月3日晚，在一列運載氯乙烯（Vinyl chloride）的諾福克南方（Norfolk Southern Corporation）列車，在美國俄州出軌後發生火災。當地居民拍得影片顯示，現場大火與黑煙直撲半空，甚至多到能被氣象雷達偵測到。黑煙並已蔓延到附近小鎮。

出事貨運列車有逾100節車廂，約50節在俄州東部鄰近賓夕法尼亞州的小鎮東巴勒斯坦城（East Palestine）出軌——其中有20節運載有毒物質，出軌的佔一半，包括5個運載壓縮氯乙烯的車廂。

當地應急部門來到6日對毒物進行「受控釋放」操作，將車廂餘下的化學物進行排放及燃燒。這導致方圓數公里內、近2,000名居民因面臨威脅，需要緊急疏散。

有關這場污染災難還有另一小插曲。當地政府就此事在8日舉行的新聞發布會，非裔記者蘭伯特（Evan Lambert）報道時被警方粗暴地拘捕。

他被要求勿在州長發表講話時進行直播報道。警方稱他擅闖發布會現場，他被關押5小時並付出保釋金後才獲釋。

從警員隨身攝錄鏡頭拍得的影片，可見蘭伯特被2名警察押着離開，並將他推倒在地，再向他上了手銬。蘭伯特被他們按住時說：「這就是2023年作為一名黑人記者的感覺」。