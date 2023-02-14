土耳其地震｜出生10天男嬰與母被困瓦礫下近4天 一家四口歷劫團圓

土耳其2月6日發生7.8級強震，至今超過3萬人死亡。土耳其母親內克拉（Necla Camuz）與出生僅10天的男嬰亞吉茲（Yagiz）地震後被困瓦礫近4天，所幸最終幸運存活，並與丈夫和大兒子歷劫團圓。



33歲的內克拉一家住在土耳其南部哈泰省薩曼達厄鎮，她在1月27日生下第二名兒子，取名為Yagiz，意為「勇敢的人」。

內克拉憶述，當時地震越搖越劇烈，牆壁倒塌，整棟大樓移位，她與抱在懷裏的亞吉茲往下掉了一層樓，身旁的衣櫃擋下一塊大型混凝土，保了兩母子的性命。然後二人就這樣保持同一個姿勢，支撐足足近4天。

在瓦礫堆的黑暗之中，內克拉沒有補給，還要在狹小空間中餵奶。亞吉茲大多數時間則在睡覺，當哭着醒來時，內克拉會默默餵他，直到他安靜下來。

過了多日，外面傳來人聲，接着有手電筒的光芒照進來。救援人員發現內克拉母子後，立即將二人救出並送院。內克拉親戚亦在醫院迎接母子。不過丈夫和大兒子因腿部嚴重受傷，需轉院接受治療。

內克拉坦言，她是靠着亞吉茲才熬過難關，對兒子唯一的希望就是再也不要遇到這種事，「我很高興他還是個嬰兒，甚麼都不記得」。