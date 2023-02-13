土耳其地震｜醫護之光：CCTV曝護士不畏強震　衝入病房保護初生嬰

土耳其2月6日發生7.8級強烈震，迄今已逾3萬人死亡，惟網上最近流傳一段影片，幾名護士的義舉讓一批新生兒避免成為震中亡魂。她們沒選擇逃生，而是第一時間來到病房緊緊扶穩保溫箱，以肉身保護寶寶們，不讓他們從箱中掉出來。



從閉路電視拍得的影片可見，第一次地震（6日凌晨4點16分）發生時，本來空無人一的初生兒病房陷入劇烈的搖晃，沒多久有2名護士一臉驚慌地衝進來。

她們看到保溫箱不斷晃動，馬上衝前用身體穩住它們，或是用手抓緊保溫箱。她們看完全沒有想過自己的安危。

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影片由國會議員沙欣（Fatma Şahin）在2月12日分享到Twitter，之後立即引起關注。

當地媒體報道稱，此事發生在土耳其南部加濟安泰普省（Gaziantep）一間醫院，2名護士是尼扎姆（Devlet Nizam）與卡利斯坎（Gazwl Caliskan）。網民為之感動，紛紛留言稱讚他們的義行，說她們「真的好勇敢」。

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