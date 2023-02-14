俄亥俄州列車出軌｜不只氯乙烯　車上泄漏四大有毒化合物

美國一列盛載化學品的列車，在2月3日於俄亥俄州脫軌翻側，大量化學品洩漏造成大火。大火目前雖然大致撲熄，但化學品仍持續洩漏，且最新報告指車輛盛載的化學品較已知的更多，可能造成更大影響。



一輛載有化學物的列車，在2月3日於俄亥俄州東巴勒斯坦村（East Palestine）附近發生意外。150卡列車有50卡脫軌翻則，造成大火。

由於擔心化學品會發生爆炸，當局決定控制釋放化學品，附近居民緊急疏散。最初報道指車輛盛載的是氯乙烯，但在13日涉事鐵路公司發布貨品清單，顯示除了氯乙烯外，還有數種有毒化學物，包括乙二醇單丁醚、丙烯酸乙基己酯和異丁烯，這些吸入人體都會造成刺激及傷害。

圖為2月6日，環保局人員在俄亥俄州東巴勒斯坦村河流進行檢測。（Reuters）

都是塑膠材料及溶劑

氯乙烯（Vinyl chloride）是一種有基化合物，在室溫下是無色有毒的化合物，而且非常易燃。吸入氯乙烯除可以致癌外，長時間接觸亦可能造成骨溶解症。氯乙烯是聚氯乙烯的原材料，也就是人們最常用的PVC塑膠。

與氯乙烯不同，成為塑膠的聚氯乙烯無毒且十分穩定，只有加熱至140度以上高溫才會分解釋放氯化氫、氯氣等有毒氣體。

乙二醇單丁醚（2-Butoxyethanol）又稱為化白水，是一種易燃低毒化合物。除一如其名可用作脫漆劑外，油漆及噴漆的溶劑實質也是化白水。另外亦可作為有機合成的原料。儘管低毒，但經燃燒產生的氣體可造成眼睛、皮膚、鼻子和喉嚨的刺激，也能造成神經系統抑制，頭痛及嘔吐。

丙烯酸乙基己酯（Ethylhexyl acrylate）是一種可用於皮革加工，纖維及織物的變性劑，是一種致癌物質。

異丁烯（Isobutylene）同樣是一種易燃低毒化合物，是橡膠工業重要的原料，可製成丁基橡膠，也是丁基橡膠手套的原材料。異丁烯也能製成聚丁烯的塑膠，常用於管材，亦即常稱的PB管。

異丁烯雖為低毒，但吸入異丁烯會造成頭暈及昏昏欲睡。

圖為2月6日，俄亥俄州東巴勒斯坦村空中俯瞰的模樣。（Reuters）

目前由於火勢已受控，已無須擔心化學品爆炸的問題，但持續釋放化合物會讓空氣、土壤及地下水受到污染。特別是土壤的污染，為避免未來雨水會帶同化合物流進地底污染地下水，在清理殘骸後必須一同清理土壤。

據環保局在12日的檢測中，沒有在東巴勒斯坦地區檢測到「讓人擔憂水平」的化合物，包括可以影響呼吸系統的氯乙烯或氯化氫，不過還是可以聞到氣味。

為預防措施當局同時在俄亥俄河的取水口進行檢測，暫時未檢測到水質有特別變化。