澳洲內政部長稱將加強對抗外國干預行動

澳洲內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）2月14日在澳洲國立大學（Australian National University）國家安全學院（National Security College）發表演講時說，稱澳洲政府打算「根除」針對政治人物、學術與社區領袖的外國干預行動。



她稱外國干預對澳洲的民主構成核心威脅，該國面臨「極為重大的地緣政治挑戰」。

奧尼爾稱外國政府試圖拉攏澳洲民選政界人士、拍攝示威者照片並在影響該國大學如何討論一些議題。

她舉例稱，澳洲情報機構阻止了伊朗對伊朗裔澳洲籍人士的監控，還稱「外國干預行動不只來自一個國家」。奧尼爾沒在演說中點名提及中國。

澳中最近試圖修補外交關係。北京已開始就進口澳洲煤礦與農產品移除障礙。

她說，外國干預並非假想行動，被視為是「外國政府試圖拉攏民選領袖與政黨活躍分子，以推動從草擬法例、到外國與國家安全政策等改革，或只是想了解澳洲政府如何決策。」

她補充說，該國不會容忍外國政府收集持異見人士的敏感個人資料或監視澳洲和平示威者的事件，並將採取更多措施予以反抗。

奧尼爾說，大學應對外國干預工作小組（Universities Foreign Interference Taskforce）正在與澳洲安全情報局（ASIO）合作處理「真實且愈來愈複雜的」威脅。

她說大學成為外國干預對象，不應是秘密或令人感到意外的事。

奧尼爾說「澳洲安全情報組織已指出，外國情報機構與他們的代理人『都毫不猶豫地利用我們大學與研究機構內部的開放性，竊取知識產權與尖端科技』。」