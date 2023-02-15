土耳其地震｜兩人被困208小時後獲救　聯合國：災後援助成重點

土耳其東南部2月6日接連發生超過7級地震，導致土耳其及鄰國敘利亞合共超過4.1萬人喪生。地震至今已經發生超過一週，救援人員14日再救出至少9名生還者，其中兩名敘利亞籍人士更被困208小時。多國陸續結束搜救工作，聯合國認為，重心開始應投放至善後工作。



路透社報道，9名奇迹獲救的生還者之中，兩人是來自重災區哈塔伊省（Hatay）安塔基亞市（Antakya）的敘利亞籍人士，分別是一名65歲男子及1名15歲女子。另外一對年齡分別是17及21歲的兄弟同日較早時在卡赫拉曼馬拉什市（Kahramanmaras）被救出。

土耳其大地震發生超過一週，當局2月14日在哈塔伊省（Hatay）救出一名被困超過200小時的生還者。（Reuters）

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）形容，國家同一天之內兩度遭受當地近代史上最嚴重的地震，其威力就像原子彈，南部地區有數以萬計的建築物在震後處於無法居住的狀態，指任何國家假如發生類似災難，都會面對與土耳其一樣的難題。不過他承諾，政府會繼續搜索，直到找到最後一名生還者為止。

至於有大量樓宇在地震中倒塌，外界有不少聲音質疑土耳其充斥大量「豆腐渣」建築，埃爾多安強調，事件反映政府有需要進一步收緊建築標準。

地震導致大批災民無家可歸，即使各國向土耳其及敘利亞供應大量救災物資，但有身處土耳其南部加濟安泰普省（Gaziantep）的災民表示，他們要求獲得帳篷等援助，但一直都沒有回音，結果他們需要以膠布、紙牌及毛毯等搭建臨時棲所。

世界衛生組織（WHO）歐洲區負責人克魯格（Hans Henri P. Kluge）指出，土耳其和敘利亞有大約2600萬名災民等待人道救援，而且需求不斷上升，再加上寒冷天氣產生的健康問題、衛生及傳染病等，令高危人士面對的風險更高。