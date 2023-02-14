土耳其賑災詐騙湧現：AI合成照、籲加密幣捐款

隨着救援組織緊急呼籲國際社會向受7.8級地震衝擊的敘利亞、土耳其捐款，專家警告有騙徒藉機賺取錢財，手法包括在TikTok上發佈受災地區的虛假直播影片、在Twitter上轉發各種新聞連結、虛假圖片，假意呼籲捐款。



據英國廣播公司（BBC）披露，騙徒宣稱地震倖存者災後沒有暖氣或水，通過TikTok Live上向觀看者收取「禮物」來賺錢的功能，亦或是在Twitter上呼籲用戶向PayPal賬戶、加密貨幣錢包滙款。

這些詐騙賬戶往往在發佈的圖片或影片附上「為土耳其祈禱」、「讓我們來幫助土耳其」或是「為地震受害者捐款」這類口號。但BBC報道指，這些賬戶使用的影像經查證後便可是虛假的。

圖為土耳其地震・敘利亞災區現場：在地震中失去妻子及2名子女的Nader Fadil，於2023年2月12日在敘利亞的街道上踽踽獨行。（Reuters）

人工智能合成煽情圖片

其中一個虛假賬戶在TikTok上發佈了長達3個小時的直播，其畫面中以航拍角度呈現被地震摧毀的建築和街道，解像度極低，並附上「讓我們幫助土耳其。捐款」的文字。另一個視頻中，一名兒童試圖從爆炸現場逃生，視頻左下方可見一則呼籲：「請幫助（我們）實現這個目標」。

然而，反向圖片搜索結果顯示，早在2018年就有用戶在Twitter上發佈該圖，當時圖片上標語為：「停止阿夫林大屠殺」，似指當年土耳其軍隊對敘利亞北部城市阿夫林（Afrin）展開攻擊的事件。

除了翻出陳年舊圖，人工智能圖片合成軟件也可以被用來騙取人們的善意。據一家希臘新聞媒體OEMA報道，一名退休消防長官利用Photoshop和合成軟件Midjourney來製作了一張消防員在倒塌的建築中懷抱孩子的相片。Twitter上有用戶很快發現，照片中的軍官右手有六隻手指，這是此類人工智能軟件的常見漏洞。雖然發佈圖片的希臘軍官Panagiotis Kotridis聲明圖片為合成，但該相片還是被人用來呼籲捐款。

而且，經搜索後可發現，利用該照片呼籲捐款的一名用戶使用的加密貨幣錢包地址，與2018年的一封垃圾郵件以及詐騙網站中出現的地址一致，另一錢包地址則出現在了俄羅斯社交平台VK上的色情內容中。

據BBC，當記者聯繫該用戶後，對方否認存在騙局，並聲稱會提供收據照片來證明：「我的目標是，如果我設法籌集到资金，就能够幫助受地震影響的人。现在，人們在災區很冷，尤其是嬰兒没有食物。」惟記者事後並未收到任何證據。

軟件開發公司Sonatype的網絡安全專家Ax Sharma對BBC表示，許多騙徒為了讓賬戶看上去更真實，不僅會製造出與普通慈善機構相似的賬戶，還會在上面轉發新聞文章，回復名人和企業的推文，來增加曝光度。

圖為TikTok上一則呼籲人們捐款的航拍影像。（網絡圖片）

美國官員：捐款前「做功課」

網絡安全軟件Bitdefender的安全專家Christian Stahie則對Euronews表示：「可悲的現實是，騙局總是在災難、衝突或任何重大事件後立即出現。」

根據該機構的研究，土耳其、敘利亞地震後出現的這一輪詐騙主要以美國、英國、德國和愛爾蘭的民眾為目標。目前，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）已發佈消費者警示信息，提醒民眾不要輕信網絡上看起來真實的賬戶，且在急忙捐款前，應在網絡上搜索該組織與詐騙的相關信息，並諮詢捐款去向等基本信息。

美國科羅拉多州的總檢察長 Phil Weiser則向州內民眾警告稱：「做好你的功課，人們犯的最大錯誤是他們會給一個聽起來有價值的事業捐款，但他們沒有核查過它。」