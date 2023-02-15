美媒：美軍截獲懷疑伊朗武器　或轉交烏克蘭使用

俄烏戰爭爆發接近一年，烏克蘭一直呼籲外國持續供應武器，美國傳媒2月14日指，美軍考慮將一批早前截獲、懷疑由伊朗供應的武器轉贈烏克蘭。



《華爾街日報》引述多名歐美官員報道，該批武器包括超過5000枝突擊步槍、160萬發子彈、少量反坦克導彈及超過7000個近炸引信（proximity fuse）。當局指，懷疑為伊朗工作的走私份子近月企圖在也門（Yemen）海域運送該批物資，估計收貨人是獲德黑蘭方面支持的也門胡塞（Houthi）武裝組織。

假如華府轉交該批武器的計劃成事，固然有助烏克蘭緩和武器不足的問題，但拜登（Joe Biden）政府須提交理據，解釋從一個紛爭地區沒收武器，再交到另一紛爭地區的原因。

根據聯合國武器禁運規定，美國及盟友截獲武器後，必須銷毀、儲存或棄置有關武器。報道引述華府官員指，拜登政府的律師正研究方案，為向烏克蘭轉讓該批武器留有一手。

一名美國官員認為，伊朗向俄羅斯提供自殺式無人機，攻擊烏克蘭平民，而向基輔方面轉讓該批武器，可以向伊朗發出訊息，就是這批原本提供給伊朗代理人的武器，將改為協助烏克蘭實現提升軍力的目標。