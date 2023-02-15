美聯儲副主席布雷納德　獲拜登任命白宮最高經濟顧問

隨着2024年美國大選的臨近，總統拜登預計最早將於當地時間星期二（2月14日）任命美國聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard），為總統的最高經濟顧問。



路透社報道，兩名知情人士星期一（13日）透露，布雷納德將接替現任白宮國家經濟委員會（National Economic Council，NEC）主席迪斯（Brian Deese），成為拜登的新一任最高經濟顧問。

畢業於哈佛大學的布雷納德是民主黨人，也是央行的重量級人物。她以細緻周密的準備工作，以及在全球經濟方面具備特殊專長而聞名。

消息人士還指出，白宮經濟顧問委員會（White House's Council of Economic Advisers，CEA）成員兼拜登密友伯恩斯坦（Jared Bernstein）預計將接替勞斯（Cecilia Rouse），成為美國新一任經濟顧問委員會主席。

據了解，新一任NEC和CEA主席將協助拜登政府制定經濟政策，包括頒布行政命令、制定國會支出法案和提高債務限額，以應對現由共和黨控制且更具敵意的美國眾議院。

白宮目前尚未對這一消息作出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

