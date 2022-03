美國政府3月22日任命美國前國務院朝鮮政策特別代表尹汝尚(Joseph Yun)為總統特使,帶領美方與3個具有重要戰略意義的太平洋島國進行談判。



英媒3月22日報道,美國國務院發表聲明稱,鑑於這些複雜談判的關鍵性質,拜登總統任命尹汝尚為談判《自由聯合協定》(Compacts of Free Association)的總統特使。尹汝尚曾在奧巴馬及特朗普政府時期,出任美國對朝鮮事務特使。

美國透過《自由聯合協定》,向3個太平洋島國,包括馬紹爾群島共和國(Republic of the Marshall Islands)、密克羅尼西亞聯邦(Federated States of Micronesia)及帛琉(Palau),提供經濟援助。

聲明說,美國目前與太平洋3個島國就《自由聯合協定》的一些條款的修訂進行談判,完成談判是本屆政府的首要任務。

報道指出,雖然有關談判進展緩慢,但華府的新任命表明,即使俄羅斯在烏克蘭發動戰爭,抗衡中國仍是美國的首要任務。消息人士稱,「這表明,儘管有烏克蘭問題,美國仍然致力於印太計劃。」