被指關押烏克蘭兒童「再教育」　俄羅斯回應

美國耶魯大學（Yale University）發表報告稱俄羅斯關押至少6,000名烏克蘭兒童並可能對他們進行政治再教育之際，俄羅斯駐美國大使館2月15日表示，俄方已接受因烏軍炮擊、暴行而被迫與家人逃離家園的兒童。



獲美國務院支持運作、負責調查俄羅斯侵犯人權及犯下戰爭罪行的耶魯大學公共衞生學院人道主義研究實驗室（Humanitarian Research Lab ，HRL）14日公布一份報告，稱俄羅斯在國內及克里米亞關押至少6,000名烏克蘭兒童，主要目的似乎是政治再教育。

這份報告指，研究人員相信，這些年齡介乎4個月至17歲的兒童2022年2月起被關押在遍布黑海附近、莫斯科附近、克里米亞、西伯利亞和遠東等地的超過43個設施，最近一次把兒童運往設施發生在2023年1月。

報告還稱，部分兒童有父母或監護人，也有被視為孤兒或俄烏爆發戰爭前寄養在烏克蘭國營機構的人，某些兒童被送至機構寄養或由俄羅斯家庭收養，一些營地對年僅14歲的兒童進行軍事訓練。

研究人員雷蒙德（Nathaniel Raymond）稱，報告內容顯示俄羅斯明顯違反戰時保護平民的《日內瓦第四公約》。