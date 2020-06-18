博爾頓新書爆蓬佩奧罵總統一派胡言　特朗普認為新疆再教育營正確

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）新書預定在6月23日出版，美國多個傳媒分別刊載書中部分內容，均是白宮各種內幕，備受注目。除了已知針對中國的內容外，博爾頓還爆出更多秘密，包括蓬佩奧曾私下向博爾頓傳字條，罵特朗普一派胡言，書中又稱，特朗普與中國國家主席習近平見面期間，曾稱習近平應該繼續在新疆建立再教育營。

圖為6月15日，特朗普出席有關美國保障長者權益的會議。博爾頓的新書預料將曝露多個特朗普於白宮的秘密，備受注目（Reuters）

博爾頓新書名叫《The Room Where It Happened》，意即「在（白宮）房內發生的事」。單是從各大美媒提早公開的部分內容，已令人震撼。但除了與中國相關的外，博爾頓新書還爆出什麼秘密，值得美國政府急於入稟控告，禁止新書出版？

有關中國：認為建新疆再教育營正確

書中提到，特朗普分別在2018年12月及2019年6月曾向中國國家主席習近平表示，希望習近平能支持他連任，又稱美國有聲音認為應廢除總統只能連任一屆的憲法規定。

在2019年6月的會議上，習近平曾向特朗普解釋為何要在新疆建立再教育營，博爾頓寫說「根據隨行翻譯指，特朗普說習近平應該繼續在新疆建立那些營，特朗普認為這是完全正確的事」。

特朗普在2019年6月拒絕就天安門六四事件30周年發表聲明，同時以為六四只發生了15年，又認為沒人在乎。同月特朗普稱不希望介入香港的反修例示威事件。

特朗普認為針對華為及中興的制裁和控告不是政策問題，而是一次向習近平展示姿態的機會。

有關日本：對日本突襲珍珠港感不安

在2018年美國與日本的會面中，當顧問討論美國與日本的同盟關係，特朗普特意提及二戰時日本轟炸珍珠港的事件，並稱對此感到憤怒和不安。

在2019年6月的會議中，特朗普希要求日本首相安倍晉三協助他與伊朗達成協議。

有關朝鮮：蓬佩奧罵特朗普一派胡言

特朗普並不關心朝鮮半島無核化，特朗普視他與金正恩的會面只為一種「宣傳活動」。

但特朗普決意要與金正恩成為好友，一度希望送小禮物給他。因此特朗普曾委託國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）把艾頓莊（Elton John）的大碟《Rocket Man》送給金正恩。特朗普曾稱經常試射導彈的金正恩為「火箭人」。

在2018年美朝舉行首次「特金會」期間，蓬佩奧曾私下向博爾頓傳字條，內容寫上「He is so full of shit」，即是罵特朗普一派胡言。

圖為2019年2月，越南舉行的第二次美朝峰會，特朗普與金正恩兩人在酒店內散步。（Getty）

有關烏克蘭：施壓烏克蘭搜集拜登黑材料

博爾頓確認在「通烏門」事件中，特朗普向烏克蘭施壓是為打擊競選對手，民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）。特朗普被指扣起烏克蘭的支援款項，迫使烏克蘭政府搜集拜登及其兒子亨特（Hunter Biden）的黑材料。

特朗普稱不會給烏克蘭任何東西，「直到有關拜登和希拉里（Hillary Clinton）的資料都搜集到出來為止」。

有關委內瑞拉：介入委內瑞拉政變「很有型」

2019年1月委內瑞拉發生政變，特朗普認為介入委內瑞拉政變事件「很有型」（cool），又稱委內瑞拉「真的是美國一部分」（really part of the United States）。

特朗普承認瓜伊多（Juan Guaido）是委內瑞拉總統，但在30小時後特朗普認為瓜伊多看上去不夠馬杜羅（Maduro Nicolas）強硬，一度有意轉軚。

有關土耳其：把調查人員換成自己人

總統埃爾多安曾致信特朗普，談及在紐約被查涉嫌違反伊朗制裁的土耳其企業是無辜的。特朗普其後回覆指正在調查有關企業的人是「奧巴馬的人馬」，又稱「只要把他們都換成自己的人馬，問題就能迎刃而解」。

特朗普有一次讓他的女婿庫什納（Jared Kushner）與土耳其的財政部長聯絡，原因是該財政部長同是埃爾多安的女婿。蓬佩奧得知此事後很憤怒，並稱這是庫什納正在做他不應做的事又一例子。庫什納被指沒經驗卻正擔任中東和平特使。

圖為6月11日，蓬佩奧在國務院說明制裁美國制裁部分海牙國際刑事法庭人員。博爾頓的新書多次提到蓬佩奧，指蓬佩奧曾宣洩對特朗普的不滿。（Reuters）

有關沙特阿拉伯：發聲明掩蓋伊萬卡興論

特朗普2018年時曾為沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）涉嫌牽涉記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遭殺害事件辯護，並發表聲明說中情局未完全確認事件。博爾頓指特朗普當時發表這聲明的目的，其實是為了掩蓋興論針對他女兒伊萬卡（Ivanka Trump）利用私人電郵處理公務。

特朗普在2016年大選時曾強烈批評對手，民主黨的希拉里（Hillary Clinton）利用私人電郵處理公務。

有關英國：不知英國有核武

特朗普在與英國前首相文翠珊（Theresa May）會面時，曾插嘴問道英國是否擁有核彈。

有關芬蘭：以為芬蘭是俄羅斯一部分

特朗普曾向前白宮幕僚長凱利（John Kelly）問道，芬蘭是否俄羅斯的一部分。

有關阿富汗：分不清誰是總統

特朗普多次混淆現任和前任的阿富汗總統，因美國在阿富汗開戰已18年。