博爾頓新書爆蓬佩奧罵總統一派胡言　特朗普認為新疆再教育營正確

美國前國家安全顧問博爾頓(John Bolton)新書預定在6月23日出版,美國多個傳媒分別刊載書中部分內容,均是白宮各種內幕,備受注目。除了已知針對中國的內容外,博爾頓還爆出更多秘密,包括蓬佩奧曾私下向博爾頓傳字條,罵特朗普一派胡言,書中又稱,特朗普與中國國家主席習近平見面期間,曾稱習近平應該繼續在新疆建立再教育營。

圖為6月15日,特朗普出席有關美國保障長者權益的會議。博爾頓的新書預料將曝露多個特朗普於白宮的秘密,備受注目(Reuters)

博爾頓新書名叫《The Room Where It Happened》,意即「在(白宮)房內發生的事」。單是從各大美媒提早公開的部分內容,已令人震撼。但除了與中國相關的外,博爾頓新書還爆出什麼秘密,值得美國政府急於入稟控告,禁止新書出版?

有關中國:認為建新疆再教育營正確

書中提到,特朗普分別在2018年12月及2019年6月曾向中國國家主席習近平表示,希望習近平能支持他連任,又稱美國有聲音認為應廢除總統只能連任一屆的憲法規定。

在2019年6月的會議上,習近平曾向特朗普解釋為何要在新疆建立再教育營,博爾頓寫說「根據隨行翻譯指,特朗普說習近平應該繼續在新疆建立那些營,特朗普認為這是完全正確的事」。

特朗普在2019年6月拒絕就天安門六四事件30周年發表聲明,同時以為六四只發生了15年,又認為沒人在乎。同月特朗普稱不希望介入香港的反修例示威事件。

特朗普認為針對華為及中興的制裁和控告不是政策問題,而是一次向習近平展示姿態的機會。

有關日本:對日本突襲珍珠港感不安

在2018年美國與日本的會面中,當顧問討論美國與日本的同盟關係,特朗普特意提及二戰時日本轟炸珍珠港的事件,並稱對此感到憤怒和不安。

在2019年6月的會議中,特朗普希要求日本首相安倍晉三協助他與伊朗達成協議。

有關朝鮮:蓬佩奧罵特朗普一派胡言

特朗普並不關心朝鮮半島無核化,特朗普視他與金正恩的會面只為一種「宣傳活動」。

但特朗普決意要與金正恩成為好友,一度希望送小禮物給他。因此特朗普曾委託國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)把艾頓莊(Elton John)的大碟《Rocket Man》送給金正恩。特朗普曾稱經常試射導彈的金正恩為「火箭人」。

在2018年美朝舉行首次「特金會」期間,蓬佩奧曾私下向博爾頓傳字條,內容寫上「He is so full of shit」,即是罵特朗普一派胡言。

圖為2019年2月,越南舉行的第二次美朝峰會,特朗普與金正恩兩人在酒店內散步。(Getty)

有關烏克蘭:施壓烏克蘭搜集拜登黑材料

博爾頓確認在「通烏門」事件中,特朗普向烏克蘭施壓是為打擊競選對手,民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)。特朗普被指扣起烏克蘭的支援款項,迫使烏克蘭政府搜集拜登及其兒子亨特(Hunter Biden)的黑材料。

特朗普稱不會給烏克蘭任何東西,「直到有關拜登和希拉里(Hillary Clinton)的資料都搜集到出來為止」。

有關委內瑞拉:介入委內瑞拉政變「很有型」

2019年1月委內瑞拉發生政變,特朗普認為介入委內瑞拉政變事件「很有型」(cool),又稱委內瑞拉「真的是美國一部分」(really part of the United States)。

特朗普承認瓜伊多(Juan Guaido)是委內瑞拉總統,但在30小時後特朗普認為瓜伊多看上去不夠馬杜羅(Maduro Nicolas)強硬,一度有意轉軚。

有關土耳其:把調查人員換成自己人

總統埃爾多安曾致信特朗普,談及在紐約被查涉嫌違反伊朗制裁的土耳其企業是無辜的。特朗普其後回覆指正在調查有關企業的人是「奧巴馬的人馬」,又稱「只要把他們都換成自己的人馬,問題就能迎刃而解」。

特朗普有一次讓他的女婿庫什納(Jared Kushner)與土耳其的財政部長聯絡,原因是該財政部長同是埃爾多安的女婿。蓬佩奧得知此事後很憤怒,並稱這是庫什納正在做他不應做的事又一例子。庫什納被指沒經驗卻正擔任中東和平特使。

圖為6月11日,蓬佩奧在國務院說明制裁美國制裁部分海牙國際刑事法庭人員。博爾頓的新書多次提到蓬佩奧,指蓬佩奧曾宣洩對特朗普的不滿。(Reuters)

有關沙特阿拉伯:發聲明掩蓋伊萬卡興論

特朗普2018年時曾為沙特王儲穆罕默德(Mohammad bin Salman)涉嫌牽涉記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)遭殺害事件辯護,並發表聲明說中情局未完全確認事件。博爾頓指特朗普當時發表這聲明的目的,其實是為了掩蓋興論針對他女兒伊萬卡(Ivanka Trump)利用私人電郵處理公務。

特朗普在2016年大選時曾強烈批評對手,民主黨的希拉里(Hillary Clinton)利用私人電郵處理公務。

有關英國:不知英國有核武

特朗普在與英國前首相文翠珊(Theresa May)會面時,曾插嘴問道英國是否擁有核彈。

有關芬蘭:以為芬蘭是俄羅斯一部分

特朗普曾向前白宮幕僚長凱利(John Kelly)問道,芬蘭是否俄羅斯的一部分。

有關阿富汗:分不清誰是總統

特朗普多次混淆現任和前任的阿富汗總統,因美國在阿富汗開戰已18年。