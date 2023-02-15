蘇格蘭首席部長施雅晴宣布辭職　英媒：獨派或重整戰略

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）2月15日宣布，她將會辭職，會留任至選出繼任者。她也會辭去蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）領袖一職。英媒分析指，隨着施雅晴離任，蘇獨派有可能重整戰略。



52歲的施雅晴在愛丁堡（Edinburgh）舉行記者會公布消息。她說辭職的決定與近期的短期議題無關。

她說：「這個決定來自更深入和更長期的評估。」她指自己已思索此決定數週。

她表示，從事蘇格蘭首席部長這份工作的唯一方法是為它完全付出自己的一切，但事實上，沒任何人能做這麼久，而對她來說，現在面臨做得太久的風險。

她指在她的腦海中，在她心中，她知道自己現在是時候辭職。她對感到震驚、失望甚至有點生氣的人說，她的決定源自愛。她是為蘇格蘭民族黨，最重要的是為國家而作出這決定。

施雅晴確認，她不會離開政治，包括會繼續為蘇格蘭獨立而戰。她希望利用這些年來學到的所有經驗以及觀點來完成目標。

她表示，她相信目前大多數人都支持蘇格蘭獨立，但蘇格蘭民族黨需要鞏固和助長這種支持。

英媒：獨派或重整戰略

英國廣播公司（BBC）2月15日引述消息人士指，施雅晴離職的原因是她已經「受夠了」（had enough）。

BBC政治記者埃爾德利（Nick Eardley）指，對於很多人來說施雅晴就是蘇格蘭獨立的代言人，但目前何時能舉行另一次公投，還屬未知數，施雅晴的離任或意味獨派對戰略的重新思考，對於任何想成為下一任蘇格蘭民族黨領袖的人來說，這都是關鍵問題。

施雅晴：圖為2023年2月15日，蘇格蘭首席部長施雅晴在愛丁堡舉行記者會，公布她將會辭職。（Reuters）

任職逾8年屬獨派大將

施雅晴自2014年擔任蘇格蘭首席部長，屬獨派大將，至今任職逾8年，為歷來任職時間最長的首席部長。

她計劃讓蘇格蘭在2023年10月舉行二次獨立公投，但英國最高法院2022年底裁定，蘇格蘭議會不能在未經英國政府同意下，舉行第二次獨立公投。施雅晴之後對判決表示失望，她又稱下次英國大選將成為「變相公投」。