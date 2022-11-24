最高法院駁回公投權　蘇格蘭堅持尋求獨立的理由｜新聞背後

英國最高法院11月23日裁定，未經英國政府的同意，蘇格蘭不能舉行第二次的公投。這是一個不意外的結果，但對蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）來說，她至此仍不會放棄她要求脫離英國獨立之路。



最高法院的裁決只針對着一個簡單論點，這不牽涉公投內容本身，更非蘇格蘭能否獨立，而是「荷里路德宮能否在未經威斯敏斯特的同意下舉行公投」。據最高法院的說法，1999年創建的蘇格蘭議會法律，已示意着它無權對憲法部分進行立法，即使舉行任何公投也只屬「諮詢性」，不具法律效力。

圖為11月23日，英國最高法院門外，有支持蘇格蘭獨立的支持者舉旗等待結果。（AP）

因此，裁決的答案是否定的，而即使舉行公投，也沒有法律上的意義。

這為蘇格蘭民族黨的施雅晴留下了兩個問題：英國是一個自願的國家聯盟嗎？蘇格蘭還可能尋求可行的方法獨立嗎？

2014年的公投失敗

這並非蘇格蘭首次要求獨立，2014年9月，蘇格蘭在英國政府的同意下舉行過一次的獨立公投，結果以55%比45%支持選擇留在英國。據施雅晴當時的說法，這是「一代人一次的機會」，理論上蘇格蘭應該自此安靜下來。

在2016年英國脫歐公投中，蘇格蘭以62%對38%支持留歐，卻被英國政府強行脫歐，引發了再一次的獨立討論。獨立派支持者認為，蘇格蘭應把自己的命運掌握自己手中，而不是綑綁英國受威斯敏斯特的操控。

自始施雅晴一直尋求再次舉行公投，但都無法取得英國政府的允許。從約翰遜（Boris Johnson）到辛偉誠（Rishi Sunak）政府，也認為這是「一代人一次的機會」，蘇格蘭應把資源放在應對經濟及通貨膨脹等問題。英國政府的口號是，蘇格蘭有兩個政府，蘇格蘭已有其極大的自治權利。

圖為11月23日，施雅晴在愛丁堡記者會上，回應最高法院的公投裁決。（Getty）

未來該怎樣做？

施雅晴打算嘗試在下一次的大選打造成名副其實的公投。蘇格蘭民族黨的支持聲音高漲，在2015年的全國黄色浪潮中，贏得了國會大選下議院59個蘇格蘭席位中的56席，但這並不能讓他們在國會中取得話語權。

在過去的民調也顯示，支持獨立的蘇格蘭人也長期維持在49%，未曾超過一半。這意味即使蘇格蘭民族黨獲得壓倒性的支持，在獨立問題上仍無法取得一致意見，這對尋求獨立派而言是不利的。

施雅晴在記者會上，表示如果他們無法贏得50%的蘇格蘭人對獨立的支持，蘇格蘭便無法獨立：「公投是我們的首選。但這會是解決問題的最好方法嗎？非也。」施雅晴承認她在大選的計劃「並不完美」。