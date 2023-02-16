Elon Musk稱年底或卸任Twitter行政總裁　推文介紹自家狗為新CEO

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）行政總裁（CEO）馬斯克（Elon Musk）星期三（2月15日）參加在阿聯酋城市杜拜舉行的世界政府峰會時說，他可能在今年（2023年）年底卸任推特（Twitter）行政總裁職位。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道稱，馬斯克以視像通話的方式在峰會上說：「我想今年年底會是找到其他人來運營推特的合適時機。」

他給出的理由是屆時公司「應該可以處於穩定狀態」。馬斯克說，他需要讓推特穩定下來，確保公司財務狀況健康，產品路線設計清晰。

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2022年10月底，馬斯克以440億美元（約3,432億港元）完成收購推特，並立即解聘了公司行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）、財務總監Ned Segal、法律政策和信託主管蓋德（Vijaya Gadde）以及總法律顧問Sean Edgett。隨後，馬斯克出任公司行政總裁。

接管推特不到兩個月後，馬斯克發起線上投票，讓網友決定他是否應該辭去公司行政總裁一職。超過1750萬推特用戶參與了投票，其中57.5%的人認為馬斯克應該卸任。馬斯克隨即說，一旦找到合適人選，他就辭去推特行政總裁一職。此後，他將僅負責公司的軟件和伺服器團隊。