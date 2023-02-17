荷蘭ASML：專有技術資料被盜可能違反出口管制條例

荷蘭據報已加入美國限制對華半導體出口行動之際，荷蘭光刻機巨頭ASML（艾司摩爾）披露，一起發生在中國的專有技術資料被盜事件可能違反了有關的出口管制條例。



阿斯麥在星期三（2月15日）公佈的2022年年報中說，一名在中國的前雇員竊取公司專有技術資料，並已向有關官方部門報告這一事件。

阿斯麥說，儘管公司不認為此次資料被竊會對其業務有重大影響，但這一行為可能違反部分出口管制措施。

報告沒有提供更多的細節，例如涉事員工是否是中國公民，以及被盜資料的性質等。

彭博社2月16日引述匿名知情人士說，被盜的資料來自一個內部使用的產品資訊存儲庫，這一系統中存有能夠生產最先進晶片的光刻機的詳細資訊。

另一名知情人士透露，美國官方人員也收到了報告。美國商務部助理部長肯德勒（Thea Kendler）表示，美國對經濟間諜事件的指控深感憂慮，但沒有進一步評論事件。

彭博社報導，中國外交部發言人王文斌在星期三的記者會上說，不知悉ASML指控的、在中國發生的資料被竊事件。不過，外交部官網發佈的記者會文字實錄沒有相關問答。

本文獲《聯合早報》授權轉載

