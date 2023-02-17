傳美國防部高官抵達台灣　拜登任內首次　北京：反對美台軍事聯繫

英國傳媒2月17日引述消息人士報道，美國國防部高官、負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）飛抵台灣，美方與台方均暫未回應。中國外交部17日回應稱，堅決反對美台官方往來和軍事聯繫。



路透社引述英媒指，蔡斯已抵達台灣，展開訪問行程。17日並傳出蔡斯是在訪問蒙古後飛抵台灣的消息。這是繼2019年後再有五角大樓高官訪台，也是拜登任內首次。

中國外交部發言人汪文斌17日回應稱，中方堅決反對美台官方往來和軍事聯繫，立場是一貫且明確，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的不支持『台獨』的承諾落到實處，停止任何形式的美台官方往來和軍事聯繫，停止插手台灣問題，停止製造新的台海局勢緊張因素。」

中國外交部發言人汪文斌2023年1月11日主持例行記者會。（中國外交部）

台灣政府、美國國防部均暫未回應。

在蔡斯已經抵台的消息傳出前，台灣國防部長邱國正17日較早前僅回應稱「到目前為止還不確定」，但指台灣非常歡迎「對我們友好的人士」到訪，他並說道「在得到正式通知之前，我不便說明細節。」

上一次訪台的美國國防部資深官員是特朗普（Donald Trump）政府的國防部東亞事務副助理部長克林克（Heino Klinck），他在2019年11月訪台。