卓慧思倡強硬對北京及支援台灣　中國外交部：反對抹黑

英國前首相卓慧思（Liz Truss）2月17日在日本演講，提倡國際社會支援台灣防衛及加強對台經濟合作，又指各地政府須向北京發出信號，表明攻台是戰略錯誤，中國外交部回應指一貫反對抹黑中國，又稱台灣問題純屬中國內政。



在2月17日的中國外交部例行記者會上，有記者提問時稱，卓慧思在日本發表演講批評中國人權狀況，同時建議北約和太平洋國家加強防務合作，呼籲在該地區成立「經濟北約」組織，利用貿易等措施抵禦中方影響力，且地區國家應提供防衛、經濟、政治等一攬子措施支持台灣，記者詢問中方有何回應。

汪文斌回應，還沒有看到演講具體內容，但中方一貫反對歪曲事實、抹黑中國，他稱「我們想提醒英方有關政客注意以下事實，那就是國際權威民調顯示，中國政府在民眾中的滿意度高達93%以上，這是對你提到的相關言論的有力駁斥。」

英國前首相卓慧思2月17日在各國議會對華聯盟（IPAC）於東京的活動上發表演說（Reuters）

他又指，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國的發展是世界的機遇，中國發展愈好，愈有利於世界和平穩定和共同發展，所謂中方威脅別國安全、搞『經濟脅迫』的說法完全是子虛烏有。

汪文斌並稱，台灣問題純屬中國內政，任何國家無權以任何藉口干涉。

卓慧思2月17日是在各國議會對華聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，簡稱IPAC）於東京的活動上發表演說。