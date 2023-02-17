日本推2新招搶人才　針對高薪族與年輕人　高薪者1年後可通向永居

日本政府2月17日召開會議，確定吸引海外人才的新措施，按日媒所述，內容包括兩新招，一是向高薪人士招手、申請者有望快速通向無限期居留的「特別高度人才制度」簽證計劃，另一是以畢業於全球百強大學的年輕人為目標，向他們給予可逗留2年搵工的「特定活動」簽證。



據共同社報道，日本政府會公開徵集意見，力爭在4月啟動新措施。

報道指出，日本目前設有「高度專門職」計劃吸引海外專才，屬計分制，對申請人的學歷、工作履歷、年薪等項目評分，超過一定分數會給予可逗留5年的「1號資格」，再過3年後可轉為無限期居留的「2號資格」，但此制度被指條件複雜，政府將加設「特別高度人才制度」的新計劃。

推新計劃吸引高薪族

在新的「特別高度人才制度」計劃中，申請人若是在學術研究或專業技術領域，便須符合以下其中一個條件：

（1）碩士學歷以上且年收入2000萬日圓（現為約116萬港元）以上 或

（2）工作經歷10年以上且年收入2000萬日圓（現為約116萬港元）以上

申請人若是在經營管理活動領域（advanced business and management activities），便要符合工作經歷5年以上且年收入4000萬日圓（現為約232萬港元）以上。

高薪者最快1年後取永居

在「特別高度人才制度」中，獲批簽證者可得到「1號資格」，即可逗留5年，日本更會向他們給予優待措施，1年後允許他們轉為「2號資格」，即無限期居留，此意味可比「高度專門職」計劃更快取得永久居留。

圖為2022年7月29日在日本東京澀谷區街頭 （Getty）

向全球百強大學畢業年輕人招手

在第2招中，日本有意向優秀年輕人招手，讓他們在日本搵工更方便。

據共同社指，日本會以出入國在留管理廳指定的世界大學排行榜中的2個排行榜位列前100名的大學畢業生為對象，這些大學的畢業生將可申請「特定活動」（designated activities）簽證在日本逗留最長2年，以尋找工作。