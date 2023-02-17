泰國總理宣布下月任期結束前提早解散國會　選戰勁敵是他信細女

撰文：聯合早報
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泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）說，他將在下個月底政府任期結束前解散國會，對確切日期已經心裡有數。

路透社報道，巴育星期四（2月16日）晚上首次告訴記者國會將提前解散，但拒絕透露確切日期。根據憲法規定，選舉必須在5月7日前舉行。

68歲的巴育在最近的民調中表現不佳，他的對手是為泰黨的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra，又譯佩通坦）。貝東丹是泰國前總理他信的小女兒。他信已流亡海外多年。

泰國前總理他信幼女貝東丹2022年12月23日在Instagram分享與父親的合照。（Instagram@ingshin21）

多項民調顯示，貝東丹是選民心目中的第一總理人選，他信創辦的為泰黨則被視為來屆大選中潛在的最大贏家。巴育很可能還將與77歲的副總理巴維（Prawit Wongsuwan）競逐總理職位。

提前解散國會對巴育上個月加入的泰國人團結建國黨（United Thai Nation Party）有利，因為這樣可以招募到更多的黨員。根據選舉規則，提前解散國會，候選人的最低入黨期限將從90天減少到30天。

根據上個月進行的民調結果，泰國人團結建國黨僅獲得4.8%受訪者的支持，排名第六。為泰黨以23.4%的支持率排名第一。

巴育在2014年的政變中上台，當時承諾他的統治只是暫時的。他曾擔任軍政府總理，並在2019年的選舉後繼續擔任總理。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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