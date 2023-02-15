泰國徵收旅客入境費　6月1日起實施

泰國將從6月起對外國旅客徵收入境費。泰國是在遊客人次增加幅度高於預期後，決定推進拖延已久的收費計劃。



彭博社報導，泰國旅遊和體育部部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）星期二（2月14日）在內閣批准收費計劃後告訴記者，由機場入境的旅客每次入境得付費300泰銖（約69.7港元）；通過陸路和水路方式入境的遊客每次付費150泰銖（約34.8港元）。這個收費計劃將於6月1日生效。

皮帕說，政府預計今年能收取約39億泰銖的入境費，其中一部分將用於資助當地旅遊景點的開發，以及用於為遊客在境內逗留期間提供健康和意外保險。

泰國在多年前就計劃開徵外國遊客入境費，但由於疫情而推遲。政府去年說，航空旅客的入境費將納入機票計價中，而陸路入境旅客的費用徵收方式尚未確定。

入境費受到當地旅遊業的廣泛批評。隨著防疫措施取消和中國旅客人數激增，據一些估計，今年到泰國旅遊的外國遊客人次可能高達3000萬，幾乎比去年的1120萬多兩倍。

中國新聞社引述泰國首相府副發言人黛素麗星期二的話說，對於持有泰國護照的人士、持邊境通行證過境泰國工作或一日遊的人士、持外交或公務護照人士、持有泰國工作許可證的外籍人士、兩歲以下的嬰幼兒以及航空公司機組人員等，都免收入境費用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

