慕尼黑安全會議︱澤連斯基籲西方加速軍援　比喻俄為「歌利亞」

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）2月17日在德國開幕，俄烏議題成為焦點，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲西方加快向烏克蘭供應武器。德國、法國領袖均在會上強調支持烏克蘭，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）籲盟國加快向烏運送坦克。



澤連斯基在會上發表視像講話，他表示猶豫不決和拖延會威脅到烏克蘭的安全，並引用大衛對戰歌利亞的聖經故事來比喻烏克蘭與俄羅斯。

他稱「決心從來都不是抽象的，大衛不是通過談話便擊敗歌利亞，而是通過他行動的力量。」

澤連斯基又稱「延遲一直是、現在都是一個錯誤。」他說道「歌利亞必須輸」才能讓世界安全。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2023年2月17日在德國出席慕尼黑安全會議（Reuters）

德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）都有到德國出席會議。

馬克龍演講時敦促盟友加強對烏克蘭的軍事支援，他稱絕對需要加強支持烏克蘭人民及軍隊的抵抗行動，幫助他們發動反攻。

德國朔爾茨政府之前曾因在軍援問題上猶豫而遭受批評，朔爾茨17日則敦促其他歐洲國家加快向基輔運送坦克。