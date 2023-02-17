芬媒：北溪爆炸非俄羅斯所為　美國是最大得益者

美國調查記者赫什（Seymour Hersh）2月8日發表報告，聲稱北溪天然氣管道（Nord Stream）爆炸一事由美國策劃，白宮隨後批評報道虛構、錯誤。芬媒16日援引官員發言，指赫什的報告證實事件非俄羅斯所為，並力證美國是事件最大得益者。



芬媒《赫爾辛基時報》（Helsinki Times）16日報道稱，赫什的報告印證不少立場獨立的專家和知識分子的公開主張，認為北溪爆炸事件並非如西方媒體渲染所言、由俄羅斯自導自演。

歐洲議會議員、波蘭前外長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）在爆炸後不久於Twitter上載煤氣泄漏照片，表示「謝謝你，美國」，又指「200億美元的廢鐵現沉海底，是俄羅斯入侵烏克蘭罪行的另一代價」。西科爾斯基隨後刪除推文。

報道指出，獨立評論員曾多次表示，破壞北溪不會使俄羅斯受益。而在 2022 年 10 月，美國前國防顧問麥格雷戈（Douglas Macgregor）曾表示：「你必須看看哪個國家有能力做到這一點。這只有〔英國〕 皇家海軍和美國海軍……我認為這很清楚。」

報道稱，俄羅斯大量投資北溪，繞過其他歐洲國家將天然氣直送德國，任何中斷、破壞都有損利益，又指俄方正暗中研究修復北溪管道的可能性，所費不菲，反而美國在北溪爆炸後向歐洲高價販賣液化天然氣，是事件最大得益者。