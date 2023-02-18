小馬可斯：絕不讓菲律賓失去一寸領土

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在馬尼拉和北京在南中國海的爭端升溫之際強調，「絕不會讓菲律賓失去一寸領土」。



路透社報道，小馬可斯星期六（2月18日）在一軍校校友聯歡會致辭時說：「我們看到地緣政治的緊張局勢正在加劇，這不符合我們對和平的觀念，而且對我們國家、本區域和全世界的安全與穩定構成了威脅。」

小馬可斯說：「我們不會讓這個國家失去一寸領土。我們將繼續依照我們的憲法和國際法，維護我們的領土完整和主權。我們將與鄰國合作，以維護我們人民的安全和保障。」

北京駐馬尼拉大使館沒有立即就小馬可斯的講話回應置評請求。

2月6日，一艘菲律賓海警船支援駐紮南沙群島仁愛礁的海軍陸戰隊進行輪換和補給時，在離仁愛礁近20公里處，兩度被中國海警船以軍用級別的激光照射，以致「船員短暫失明」。

小馬可斯2月14日召見中國駐菲律賓大使，就中國海警船用激光照射菲律賓海警船「表示嚴重關切」。菲律賓也向中國提出外交抗議，並呼籲中國確保中方船隻停止「攻擊性的行動」。

中國駐菲律賓大使館同日發表聲明說，雙方就如何妥善處理海上問題、加強溝通，以及落實小馬可斯和中國國家主席習近平的會談內容進行了討論。

中國外交部發言人汪文斌在14日的例行記者會上重申，中國海警船是依法採取行動，而且「現場操作專業、克制」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

