美菲擴大聯合軍演：中國外交上失去了菲律賓？

導讀：菲律賓海上巡邏隊日前與中國海警船發生激光照射事件，導致中菲關係緊張。菲國於15日宣佈將與美國舉行自2015年以來最大規模聯合軍演，兩國參與的人數會超過之前的8900人。



撰文：馬來西亞華社研究中心董事潘永強

美國一旦確立戰略方針，就能迅速反應和行動，重新鞏固在東亞第一島鏈的戰略部署。從這段中菲外交發展而言，政治精英的個人取向，無法超越現實的結構因素，以及地緣政治衝擊，在變動的世界，結構依然重要。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）在去年當選之初，中國普遍感到樂觀，預期他會按競選期間所言，維持前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的親中反美態度。但在今年開年不到兩個月，小馬可斯一連串的外交舉動，已經翻轉了過去六年菲律賓的外交路線，也影響周邊地緣形勢。

也就是說，新總統的立場導致中國對菲的影響力驟然下降，北京儼然在外交上失去了菲律賓。

2023年1月4日中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的菲律賓總統小馬可斯舉行會談。這是會談前，習近平在人民大會堂北大廳為小馬可斯舉行歡迎儀式。（新華社）

東南亞國家在強權之間擅長外交對沖。小馬可斯1月初高調訪問北京，中國是他上任後在亞細安以外的第一個出訪地，也是中國放棄清零政策後，首位到訪的外國元首。此行兩國發表了聯合聲明，宣稱將加強中菲全面戰略合作、發展雙邊貿易，以及妥善管控南中國海分歧。

但實際上，小馬可斯去年6月上任後，就試圖強化菲律賓與美國的關係，尤其在美國眾議院議長佩洛西訪台，引致東亞局勢緊張後更形迫切。他在競選時雖表示會與中國建立更緊密關係，但當選後則揚言「如果沒有美國作為合作伙伴，看不到菲律賓的未來。」

菲律賓是美國極少數的海外殖民地，美菲的傳統歷史關係非比尋常。兩國在1951年已經簽訂共同防禦條約，是美國在亞太的安全條約盟邦。就結構層面上而言，菲律賓在社會和軍事上都極為親美，在東南亞算是與中國關係最淺的國家。在冷戰和越戰時期，菲律賓和台灣皆是美國軍事盟友，蘇比克灣更是美國最大的海外海軍基地，太平洋第七艦隊的第二總部（第一總部為夏威夷）。

美國在反共歲月支持老馬可斯獨裁政府，後者下台後也流亡赴美，與馬可斯家族有深厚淵源。但是到了杜特爾特時代，由於他的個人作風和民粹善變，菲律賓外交上才意外地轉向中國；奧巴馬政府批評杜特爾特在反毒行動的不人道做法，也激化後者的反美情緒。

2月9日，菲律賓總統小馬可斯訪問日本，與日本苜相岸田文雄會面。（REUTERS）

可是到了小馬可斯上任時，中美關係已出現天翻地覆的變化，東南亞日益感受到北京的政治和軍事壓力。在此背景下，菲律賓社會和軍方的傳統親美態度，重新發揮作用，外交上的結構因素超越領袖個人意志。

在華盛頓擔憂台海形勢加劇之際，美國和菲律賓在2月初達成協議，讓美國在菲增加四個軍事基地的使用權，即共有九個基地可供美軍部署裝備、輪換部隊。美國尤其認為呂宋島的基地極具戰略價值，一旦中國武力犯台，可以起軍事牽制作用。

繼美菲防務有了突破，小馬可斯2月出訪日本時，日相岸田文雄同意以優化災害救援、人道派遣自衛隊等事項，深化安全保障合作。對此發展，論者認為一旦台灣有事，可能成為美日安保條約的延伸。

近期菲律賓的外交舉動還不僅如此。在2月14日情人節當天，小馬可斯還透露曾與烏克蘭總統澤連斯基通電話，表示會與烏克蘭一起，尋求以和平方式解決衝突。這是新加坡以外，東南亞另一個以明確態度表達反俄立場的國家。

烏克蘭總統澤連斯基 2月13日公開感謝菲律賓總統小馬可斯支持烏克蘭，並稱是「雙邊關係史上的第一次通話」。（Reuters）

2016年杜特爾特訪問中國時，在北京公然宣稱要與美國分道揚鑣，他的親中立場基本上是從經濟角度出發，可是中國後來兑現的承諾不多，但在南中國海島嶼對菲律賓的侵擾則沒有減少，在在使杜特爾特飽受國內批評。反而美國近年對美菲共同防禦條約的第四條款，給予更清晰的確認，2019年國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就宣示，任何在南中國海對菲律賓部隊的武裝攻擊，都會使第四條款的防禦機制隨之生效。

菲律賓在防務上與美國有悠久淵源，不同世代的軍官均受美式訓練，美軍也在菲南協助反恐行動。中國國家主席習近平於第二個任期不斷在南中國海擴大軍事部署，升高戰狼外交，令中國在國際上的軟實力不升反降。因此杜特爾特在任的後期，對美強硬姿態已有所降温。他在2022年3月就曾表示，如果烏克蘭危機蔓延到亞洲，馬尼拉準備提供美國所需的任何軍事設施。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS–Yusof Ishak Institute）近日發布的《東南亞態勢：2023》顯示，超過八成（87.5%）受訪者相信台海衝突會給東南亞帶來負面影響，並有近三成受訪者認為東盟國家將被迫選邊站。若在中美之間選邊站，菲律賓的受訪者有78.8%選擇美國，為東南亞各國中最高。如今小馬可斯因應地緣政治變動，迅速調整或是重回傳統傾美路線，對北京無疑是一時的失落和挫敗。

美國在奧巴馬和特朗普時代冷落了東南亞，但美國一旦確立戰略方針，就能迅速反應和行動，重新鞏固在東亞第一島鏈的戰略部署。

從這段中菲外交發展而言，政治精英的個人取向，無法超越現實的結構因素，以及地緣政治衝擊，在變動的世界，結構依然重要。國與國之間的雙邊關係，也常受各國內政和選舉政治的影響，對華政策因黨派輪換而改變。最後，中國高層精英的權力博弈和路線選擇，也在在影響中國對外關係，甚至是當前對周邊外交和經貿的最大變數與風險。