慕尼黑安全會議︱中國將提烏克蘭和平計劃　德歡迎美懷疑

中央外事工作委員會辦公室主任王毅2月18日在德國出席慕尼黑安全會議上表示，中方將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」及《全球安全倡議概念文件》。德國外長貝爾伯克對計劃表示歡迎，但態度審慎，美國務卿布林肯則持懷疑態度。



德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）對中方計劃表示歡迎，指中國身為聯合國安理會常任理事國，有責任運用影響力，維護世界和平。她又談及17日曾與王毅討論和平問題，指和平不是獎賞侵略者，而是維護國際法和那些被攻擊的人。

貝爾伯克表示，一個公正和平計劃的前提是「侵犯領土完整的一方，即俄羅斯，從被佔領國撤軍」，又指「世界和平的基礎是我們都承認每個國家的領土完整和主權」。

圖為美國務卿布林肯（Antony Blinken）2月17日抵達慕尼黑機場時，向鏡頭揮手。（Reuters）

綜合英媒及俄羅斯衛星通訊社報道，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在會上也被問到中國的和平計劃，他則認為要對呼籲立即停火的倡議持懷疑態度，「停戰的提議可能看起來很有吸引力，但是我們需要對那裏可能設置的陷阱非常謹慎。」

布林肯稱目前局面對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不利，故此凍結衝突會成為其最佳賭注。他警告稱，「普京絕不會將所奪領土放上談判桌，他會利用時間休息，重整，重新武裝，重新攻擊」。