批擊落氣球行為「匪夷所思」 　王毅促美拿出誠意為兩國關係止損

隨着歐洲要求中國在俄烏問題上向俄羅斯施壓的呼聲持續高漲，王毅也強調中國反對武力攻擊核電站和和平的核設施，以及反對任何國家在任何情況下使用生化武器。



中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑安全會議活動上批評美國用導彈打下氣球的行為「匪夷所思、近乎歇斯底里、是百分之百濫用武力」。他敦促美國拿出誠意，改正錯誤，正視並解決這一事件給中美關係帶來的損害。

德國總理舒爾茨和王毅出席2月17日在德國慕尼黑安全會議（MSC）上的雙邊會談。（Reuters）

隨着歐洲要求中國在俄烏問題上向俄羅斯施壓的呼聲持續高漲，王毅也強調中國反對武力攻擊核電站和和平的核設施，以及反對任何國家在任何情況下使用生化武器。

王毅周六（18日）在慕尼黑安全會議中國專場活動上回應有關中美關係的提問時，稱美國悍然出動先進的戰機，用導彈打下一個氣球，這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力，明顯違反了國際慣例，尤其是違反了芝加哥公約和國際民航條約的基本精神，中國「當然不能接受」。

這是王毅兩天內，第二次對氣球事件作出強硬表態，他周五（17日）與巴基斯坦外長比拉瓦爾舉行會談時，也就氣球事件批評美國「近乎歇斯底里」。

王毅周六稱：「我們這個地球的上空飄蕩了很多的氣球，各國的都有，難道美國都要把它打下來嗎？美國這種做法不是證明美國是強大的，而恰恰是相反。」

他敦促美國不要再出於國內政治的需要，在對外交往中再做「這種荒唐的事情」。中國也要求美方拿出誠意，改正錯誤，正視並解決這一事件給中美關係所帶來的損害。

有消息稱，同樣出席慕尼黑安全會議的美國國務卿布林肯有可能就氣球事件與王毅會面；美國新聞網站Politico星期五（2月17日）報道，中美雙方仍在就會談進行最後一刻的磋商。針對有關中美高層會否在慕尼黑安全會議場邊舉行會談的提問，王毅未正面回應。

台灣大學政治學系主任張登及接受《聯合早報》訪問時分析，王毅的表態顯示中美高層並未完全排除見面的可能性，正是因為雙方還在做最後的商談，所以中國必須把姿態和立場擺清楚；以免萬一對話談判破局，中國被視為先做出讓步的一方。

美國總統拜登2月16日在白宮發表講話，談及中國氣球事件。（Reuters）

王毅：中國堅定站在和平一邊

在俄烏戰爭一周年腳步逼近之際，中國對俄烏問題的表態也引發外界關注。王毅強調，中國將堅定地站在和平的一邊，站在對話的一邊。

中國去年底以來力圖改善中歐關係，但中國在俄烏戰爭爆發後堅守不譴責俄羅斯的立場，引起歐洲國家的警惕。

王毅說：「大家可以在這個場合上繼續大聲疾呼，繼續重申我們的立場，這都沒有問題。但同時我建議我們大家要開始冷靜的思考，特別是歐洲的朋友們。」

他強調，形勢越困難，越不能放棄爭取和平的努力，越要探索政治解決的途徑。

王毅說，中國將發布一份關於政治解決烏克蘭問題的文件，闡明中國在俄烏問題上的立場。文件將重申核戰爭打不得，也打不贏，要堅決制止核戰爭的發生。

王毅呼籲各國共同反對武力攻擊核電站和和平的核設施，防止發生核擴散的災難，並且共同反對任何國家在任何情況下使用生化武器。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院兼職高級研究員多西（James Dorsey）指出，中國對俄烏戰爭的立場未出現明顯調整，但對反對核武立場的強調值得關注；這顯然是在對俄羅斯喊話。多西不排除這是中國嘗試與歐洲改善關係的一種方式，但這體現出中國切實地對俄烏戰爭的升級感到擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

