王毅晤布林肯　就氣球事件提抗議　稱不接受美對中俄關係指手劃腳

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅與美國國務卿布林肯在德國慕尼黑安全會議期間場邊會面後，中國外交部發言人2月19日講述有關情況，指王毅表明中方在所謂飛艇事件上的立場，提出嚴正抗議，又指中方從不接受美國對中俄關係指手劃腳甚至脅迫施壓。



中國外交部發言人指，應美方請求，王毅出席慕尼黑安全會議期間，同布林肯非正式接觸。

發言人稱，王毅清晰表明中方在所謂飛艇事件上的嚴正立場，指出美方所作所為是典型的濫用武力，明顯違反國際慣例和民用航空公約，中方強烈不滿，嚴正抗議。

王毅指美國才是全球最大監控偵察國家，高空氣球多次非法飛越中國上空，沒有資格對中國污衊抹黑，美方要做的是拿出誠意，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害，如果美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔。

王毅強調在烏克蘭問題上，中國堅持原則、勸和促談，一直發揮着建設性的作用，中俄全面戰略協作夥伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情。

他稱中方從不接受美國對中俄關係指手劃腳甚至脅迫施壓，美國作為一個大國，理應推動危機政治解決，而不是拱火澆油，趁機牟利。

王毅又稱，要維護台海穩定，就必須堅定反對「台獨」，真正堅持一中原則，美方在台灣問題上要尊重歷史事實，信守政治承諾，將不支持「台獨」的表態落到實處。