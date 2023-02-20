Meta試行付費認證　每月11.89美元起加「藍剔」

Meta創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）昨日（19日）宣佈，將向Facebook和Instagram用戶推出付費認證訂閱服務，並於本周開始在澳洲和新西蘭率先發佈。



在Meta旗下的Facebook和Instagram兩個社交平台上，用戶每月支付11.99美元（約94港元）可在平台網頁端進行身份認證，iOS平台上價格則為每月14.99美元（約117港元）。用戶需提交與個人資料的名字和照片相符的身份證來獲得「藍剔」標誌。

公司發言人表示，服務僅限於18歲以上用戶，並要滿足最低限度的活動要求。通過認證的用戶會在Instagram和Facebook上獲得更高的可見度和影響力。

朱克伯格稱，新功能是為提高服務的真實性和安全性。（Getty Images）

朱克伯格在Instagram上表示，該功能是為提高服務的真實性和安全性，「很快將在更多國家發佈」。Meta公司還在一份聲明中指出，已經進行驗證的用戶將不會受到該服務的影響。

另一家社交媒體巨頭Twitter，去年也以11美元（約86港元）的月費，向iOS和Android用戶推出驗證訂閱服務——Twitter Blue，但因出現假「驗證」賬戶，公司一度取消了該功能，其後又於12月重新推出。Meta為此已表示，將主動檢測認證賬戶中的虛假賬戶來避免出現這類情況。