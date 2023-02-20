南非與中俄舉行海上聯合軍演　英媒：美俄爭相拉攏令非洲得益

中國、俄羅斯、南非3國海軍2月20日至27日在南非東部對開海空域舉行第2次海上聯合軍演，令南非再受到關注。包括美國、俄羅斯、中國在內的大國正爭相取得非洲國家的支持，英媒1月26日稱，當美俄爭相拉攏，非洲南部國家得到從中獲益的機會。



在南非這次與中俄聯合軍演前，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與美國財長耶倫（Janet Yellen）才分別於1月先後到訪南非。

路透社1月26日便曾報道指，非洲南部國家對俄羅斯保持強烈的意識形態和歷史方面的同情心，但他們與歐盟及美國的貿易平衡顯著得多，而對非洲南部國家來說，美俄之間的競爭為他們帶來機會。

南非國際事務研究所（South African Institute of International Affairs）專家格魯澤（Steven Gruzd，暫譯）表示，非洲南部國家目前有機會令美俄相鬥，以便他們從中爭取令美俄對他們妥協、以及可取得更多的援助和貿易機會，這正是人們目前所看到的情況。

內文提及，大國一直都在爭相取得非洲豐富的自然資源、以及非洲國家在聯合國的54票，而俄烏戰爭已加劇這種競爭。