BRICS｜南非8月主辦金磚國家峰會　推動擴員與全球新秩序不無挑戰

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）1月26日宣布，第十五屆金磚國家（BRICS）峰會8月下旬在南非德班（Durban）舉行。屆時將是南非在國際外交舞台表現的機會，然而受外交形勢影響，這個東道國會交出怎樣的成績表，還是未知之數。



金磚國家成員國包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

加拿大《環球郵報》23日引述南非外長潘多爾（Naledi Pandor）當日與拉夫羅夫會面時稱，南非將與俄羅斯一同推動「重新設計的全球秩序」，其中金磚國家等非西方組織將發揮更大作用。

在俄烏戰爭仍在持續、以及多國對俄羅斯攻烏一事立場分歧的背景下，此舉會得到什麼支持或反響，須看未來數月形勢發展。

圖為南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）2022年11月23日訪問英國期間，在倫敦市政廳發表演講。（Getty）

推動擴員

南非執政黨非洲人國民大會（ANC）正尋求擴大金磚國家組織，並加強與非洲大陸自由貿易區（ACFTA）成員國的關係。總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）表示，其他非洲國家將應邀出席今屆峰會。

南非現時經濟增長面臨停滯，它之所以日趨贊同增加新成員（擴員），其中一個原因是冀讓這組織的話語權增加。這對南非與其他非洲國家在經濟、貿易及金融發展方面更有利。

俄衛網1月22日引述南非駐莫斯科大使馬克圖卡在接受衛星通訊社採訪時稱，約有13個國家流露出對加入金磚國家的興趣，其中近一半國家已提交正式申請加入該組織。

南非政府或期望該國經濟搭上「擴員」順風車，民眾或未必這麼想。當地研究機構Social Research Foundation在1月報告稱，約3,200名受訪的已登記選民當中，合計逾六成人選擇西方國家為工作及育兒的首選地點。這顯示部份人的想法與政府外交政策有所矛盾。南非將如何在其外交主張與民意之間做出平衡，有待觀察。