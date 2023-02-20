俄烏開戰一周年｜拜登訪波蘭會做什麼？　白宮：無計劃入境烏克蘭

美國總統拜登（Joe Biden）2月20日至22日將訪問波蘭並就俄烏開戰1周年發表講話。由於他上次訪問波蘭時突訪波蘭與烏克蘭之間的邊境，外界猜測拜登此行會否訪烏。不過白宮19日表示，拜登暫無計劃訪問烏克蘭。



白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）19日出席全國廣播公司的有線電視MSNBC節目時稱：「我們明顯與烏克蘭人民保持高度團結。無論是想烏克蘭提供人道主義援助抑或軍事武器，在貢獻方面，美國領先全球」。

柯比說，美國將繼續利用其號召力推動更多對烏克蘭的支持，但未有拜登訪問烏克蘭的計劃。

拜登訪波蘭會做什麼？

拜登訪問波蘭期間將與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面，以及與由北約成員國保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和匈牙利組成的布加勒斯特9國（Bucharest 9）領導人會談。

根據行程，拜登21日下午2時會在波蘭首都華沙（Warsaw）的皇家城堡花園（Gardens of the Royal Castle）演講，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表國情咨文的日期一樣。

白羅斯邀請拜登延長訪歐之旅

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）16日會見傳媒期間公開邀請拜登前往白羅斯首都明斯克（Minsk）與普京會面，甚至提出派波音飛機去波蘭接他。

華府迄今未有任何回應。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）17日亦稱，白宮未必會對盧卡申科關於拜登訪問明斯克的建議作出回應。