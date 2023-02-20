美國女竟因網絡騙子唆擺而殺害好友　認罪待判料囚30至99年

美國阿拉斯加一名女子布雷默（Denali Brehmer）2019年受網上結識的騙子唆擺，竟意圖為了錢財而聯同數名同黨殺害自己「最好的朋友」，如今被控一級謀殺。她2月15日承認控罪，等候8月判刑，將面臨30至99年監禁。



現年22歲的布雷默2019年在網上結識一名自稱是堪薩斯州（Kansas）富豪、化名泰勒（Tyler）的男子。男子表示，願意支付900萬美元，換取布雷默殺人的照片和影片。布雷默隨即開始策劃殺人行動。法庭文件指，計劃內容甚至包括強暴。

▼布雷默（圖中黃衫者）出席審訊的畫面▼

布雷默決定以時年19歲的好友霍夫曼（Cynthia Hoffman）為目標，並招攬4名年紀相近的同黨，指事成後可獲豐厚報酬。

2019年6月2日，布雷默與其中二人以遠足為由，將霍夫曼誘至雷鳥瀑布（Thunderbird Falls），並用牛皮膠紙將她綁起，朝她後腦開槍，最後將好友遺體投入河中。

死者霍夫曼（Cynthia Hoffman）的圖片（Facebook / Cynthia Hoffman）

他們燒毀霍夫曼部份遺物，並以短訊向她的父母訛稱已將她送往別處。警方表示，無證據顯示霍夫曼曾遭性侵。

檢方表示，布雷默在案發期間曾拍攝照片及影片，並傳給「泰勒」。而「泰勒」實際上由時年21歲的印第安納州男子席爾米勒（Darin Schilmiller）冒充，事件實屬騙案。

布雷默15日承認犯下一級謀殺罪，會在8月判刑，刑期將達30至99年。席爾米勒與其餘數人正等候審判。