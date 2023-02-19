美國佛州墮胎禁令｜孕婦被迫足月誕下罕病嬰　親眼目睹孩子夭折

美國佛羅里達（Florida）一名孕婦從醫生口中得知胎兒患有致命的罕見疾病「波特綜合症候群」（Potter Syndrome）後決定墮胎，但因2022年7月實施的墮胎禁令，她被迫懷胎足月並產下嬰兒，再眼睜睜看着出生僅幾小時、甚至20分鐘的孩子窒息夭折。



根據《華盛頓郵報》，這對已育有一名4歲兒子的夫婦2022年8月發現懷孕後，希望把孩子生下來。但他們11月23日在醫院產檢時發現胎兒有問題，30日、懷孕24週時確定胎兒患病，於是決定墮胎。

醫生原本告訴夫婦或28週至32週進行終止妊娠手術，但就新法律諮詢當地衞生機構的行政人員後發現她必須等到約37週、快足月的時候。

醫生建議他們可以前往包括加州（California）和紐約州（New York）在內其他法律相對寬鬆的州份墮胎，但兩人無力負擔旅費。

報道指，嬰兒出生前的最後幾天，Deborah Dorbert和丈夫Lee Dorbert卻正在規劃孩子離世的細節，夫婦兩人將把襁褓中的新生兒裹在溫暖的毯子裏，對孩子表達愛意甚至哭着對孩子說你好（Hello）和再見（Goodbye.），最後火化遺體並尋找紀念孩子的方法。