匈牙利總理晤王毅　就烏克蘭問題深入交換意見

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）2月19日在布達佩斯（Budapest）會見中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。中國外交部指，雙方就烏克蘭問題深入交換意見，認為形勢愈複雜，愈應保持清醒冷靜。



中國外交部指，王毅向歐爾班轉達中國領導人的親切問候，王毅表示再次祝賀歐爾班帶領青民盟贏得議會選舉並實現連任。

他稱中匈雖然規模大小不同，但始終相互尊重、相互理解、相互信任，兩國關係已成為國際交往的典範，中方願同匈方全面推進友好交流，不斷深化互利合作，並努力推動國際關係民主化和世界多極化，今年是中國國家主席習近平提出「一帶一路」倡議十周年，雙方應繼續加強高質量共建「一帶一路」合作。

他指中方讚賞匈方積極支持中歐關係發展，匈方這一政策不僅符合中匈兩國人民利益，也符合歐洲根本長遠利益。

中國外交部指，歐爾班請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候，祝賀中共二十大成功舉行，祝賀習近平再次當選中共中央總書記，歐爾班表示匈方堅定不移奉行對華友好政策，高度重視同中國的各領域合作，感謝中方長期以來提供的無私幫助，中國疫苗挽救了很多人的生命，匈方將繼續為促進歐中關係發展做出不懈努力。

雙方還就烏克蘭問題深入交換意見，認為形勢愈複雜，愈應保持清醒冷靜，做出符合國際關係準則和歐洲長遠利益的正確抉擇，早日實現歐洲的和平。