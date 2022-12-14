歐爾班的無奈妥協：匈牙利「小國博奕」模式仍有市場

本年度最後一次歐盟峰會於14、15日舉行，諸如歐盟天然氣定價、落實全球最低企業稅、對俄第九輪制裁、對美國氣候政策保護主義的應對等一系列難題都在議程之上，部份更幾乎必需在聖誕節前解決。峰會之重要，連親往卡塔爾在世界盃四強賽為法國打氣的總統馬克龍（Emmanuel Macron），也決定要在賽後趕忙飛回布魯塞爾，以期親自出馬擺平各方分歧。

也許，讓馬克龍決定不直接取消其卡塔爾行程的理由，是匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在峰會之前的妥協，放棄了其對歐盟來年180億歐元援烏款項的否決權，也同時支持實施15%的最低企業稅實際稅率。

又一次「膽小鬼遊戲」

由於烏克蘭來年預計需要盟友支持近400億美元援助才能維持政府的公共服務，歐盟這180億的撥款是烏克蘭除了武器援助以外能維持對俄作戰的必要條件。向來態度親俄、歷年來善於利用歐盟全體共識決策制度來謀求本國利益的歐爾班，就將這180億援烏款項與歐盟援助匈牙利的兩筆款項綑綁。

因為匈牙利的貪腐和法治問題，歐盟此前建議直接將匈牙利從疫後復甦基金分得的58億歐元援助，以及總值75億歐元的團結基金援助扣起，要求匈牙利落實歐盟委員會的17項反貪法治改革。歐爾班則以匈牙利在共識制中的一票否決權作為籌碼，阻礙歐盟決策，再一次跟歐盟主要國家玩「膽小鬼遊戲」，看誰在災難當前先讓步。

歐爾班反對LGBTQ權益、重視種族血統純正的主張深得美國保守黨歡心，使他成為了保守派政治行動大會（CPAC）的明星人物。（Getty Images）

雖然各國對歐爾班「重施故技」已甚為煩厭——有他國領袖此前據稱曾當着他的臉叫他不喜歡就申請脫歐——但制度如此，到最後大家也只得妥協。最終到12月12日，各國決定對匈牙利的58億歐元復甦基金放行，同時將團結基金扣起的75億減至63億，以換取歐爾班放行歐盟對烏克蘭的180億援助。

這當然是另一次歐爾班討價還價的結果，正如此前其在歐盟對俄石油禁運的決定上爭取到豁免匈牙利所需的管道石油一般。

經濟危機當前 不得不低頭

不過，客觀而言，這一次歐爾班的「得」只是面子元素居多，實際得益甚少。雖然歐盟少扣了一些團結基金撥款，但其「放行」的58億復甦基金其實已將歐盟委員會要求匈牙利的法治改革「暗渡陳倉」於其中，如果歐爾班未來拒不服從，這一筆錢實際上依然會被扣起。

這一次歐爾班妥協的「失色」，很大程度上是匈牙利的確急需歐盟救援。首先，如果歐盟不在年底前通過復甦基金撥款，其58億中有高達七成可能永久失去。

目前，匈牙利通脹率高達22.5%，遠超歐元區的10.0%，匈牙利福林（Forint）本年2月以來對歐元已貶值近15%，一直宣傳歐盟對俄制裁推高物價、本年4月正是靠着民生牌勝選的歐爾班政府，已不得不對於對於各種食品、燃料實施限價措施，以平民怨。然而，匈牙利政府去年赤字高達6.8%，政府負債高企於GDP的76.8%水平，本月初更不得不在供應短缺之下取消實施了13個月的汽油和柴油限價令。其央行行長更表示在通脹高企之下，所有價格控制都應該馬上逐步取消。

形勢所逼，靠着民粹政治起家的歐爾班，當然也不得不向歐盟的「錢權」低頭。

歐爾班與普京關係友好，在俄烏戰爭後長期被視為歐盟之中的「二五仔」。（Getty Images）

在沉悶的布魯塞爾政壇，歐爾班這一次妥協也創造了歷史：歐盟首次以法治理由扣起了其對成員國的資金援助。這種發展趨向對於極端政治勢力持續在多國繁衍的歐洲而言尤其重要。

在世界多極化的趨勢之下，全球不少陣營內部實力較弱的國家都開始採行了類似匈牙利一般的「小國博奕」策略，以陣營內部的不服從來製造麻煩，爭取自身的利益，以至獨立對外決策的權力，例如北約內部的土耳其就正以拖延瑞典、芬蘭加入北約爭取利益；俄羅斯後院的哈薩克也趁俄烏戰爭之機試圖建立自己的獨立外交地位，不承認俄羅斯對烏的主權聲稱，最近也拒絕加入俄方提出的「天然氣聯盟」。只要多極化的趨勢不變，這種策略依然會有其市場。

這次歐爾班的低頭只是「湊巧」地為勢所迫，國內經濟不景，歐盟也在不久前得到了以法治為由制裁成員國的權力。放眼未來，歐爾班依然會是歐盟的「麻煩製造者」。要如何處置歐爾班也將會是歐盟主要國家領袖需要長期面對的難題，正如美國要如何處理土耳其、俄羅斯要如何對待哈薩克一般。