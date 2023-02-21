普京：俄羅斯暫停參與美俄《新削減戰略武器條約》

俄羅斯與烏克蘭開戰一周年前夕，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月21日向國會發表國情咨文，他批評由美國主導的西方國家挑起衝突，又宣布俄羅斯暫停參與美俄之間的《新削減戰略武器條約》（New START）。



據俄羅斯衛星通訊社，普京稱「不是退出，而是暫停」。他又指，北約要求俄羅斯重返《新削減戰略武器條約》，其中包括允許核設施檢查的言論是一場荒誕劇。

《新削減戰略武器條約》在2010年由時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）及俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）簽署，限制每個國家不可部署超過1550枚核彈頭、禁止部署700枚以上彈道導彈、限制部署重型轟炸機在700架以內等條款。

它是俄羅斯與美國之間僅存的軍控條約，2026年到期。俄羅斯和美國本已開始討論未來限制核武器條約所應包括的內容，但俄羅斯入侵烏克蘭後，美俄後中斷這方面的對話。至2022年11月，美國務院證實美方計劃與俄方舉行會談，討論在條約框架下恢復核查工作的問題。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這次國情咨文由普京親自撰寫。

佩斯科夫前一天也表示，普京的演講會圍繞針對烏克蘭的「特別軍事行動」，包括對目前正在發生的事情，及對行動的評估。