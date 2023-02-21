俄烏開戰一周年︱拜登訪波蘭重申力撐烏克蘭　意大利總理赴基輔

俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發一周年前夕，美國總統拜登（Joe Biden）2月21日在波蘭首都華沙發表講話，重申美國堅定支持烏克蘭。另一邊廂，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）訪問烏克蘭首都基輔。



拜登20日才剛「快閃」訪問基輔，會晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），他21日在波蘭華沙表示「正如我昨天在基輔講話時告訴澤連斯基總統那樣，我可以說我們堅定不移地支持烏克蘭。」

美國總統拜登2023年2月21日會晤波蘭總統杜達（Reuters）

拜登21日也會晤波蘭總統杜達（Andrzej Duda），杜達稱，這次訪問是美國致力維護歐洲安全的重要標誌。

在此行期間，拜登還會與由北約成員國保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和匈牙利組成的布加勒斯特9國（Bucharest 9）領導人會談。

意大利總理梅洛尼（中間的捧花者）2023年2月21日訪問烏克蘭，並到訪基輔近郊的布查鎮（Reuters）

意大利總理梅洛尼21日則訪問烏克蘭首都基輔，並到訪基輔近郊的布查鎮（Bucha），向戰爭中的逝者送花。她並會與澤連斯基會面。

俄羅斯總統普京21日較早前發表國情咨文，演說期間批評西方挑起戰爭，梅洛尼回應記者的提問時，指普京的演講是宣傳運動（propaganda），又稱「我內心一部份希望着能聽到一些不同的話。」

日本首相「探討」赴烏克蘭

日本官房長官松野博一21日也在記者會上表示，「正在探討」日本首相岸田文雄訪問基輔事宜。